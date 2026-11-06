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Prva pobjeda Crvene zvezde u Konferencijskoj ligi: Koliko je srpski šampion zaradio, a koliko izgubio?

Prva pobjeda Crvene zvezde u Konferencijskoj ligi: Koliko je srpski šampion zaradio, a koliko izgubio?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je režirala preokret i slavila poslije velike drame protiv Intera iz Andore.

Koliko je Crvena zvezda zaradila u Konferencijskoj ligi Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Crvena zvezda je ostvarila prvu pobjedu u Konferencijskoj ligi, pošto je u trećem kolu savladala Inter Eskaldes sa 2:1, poslije preokreta na Marakani. Srpski šampion sada ima skor od jedne pobjede i po jednog poraza i remija, što im je konačno donijelo finansijski dobitak u trećem po jačini evropskom takmičenju.

Izabranici Alberta Rijere su slavili poslije velike drame na stadionu "Rajko Mitić", a debakl je spriječio Juta Nakajama u nadoknadi. Za trijumf će crveno-bijeli zaraditi 400.000 evra koliko vrijede svaka tri boda u Konferencijskoj ligi. U odnosu na Ligu šampiona i Ligu Evrope to je znatno manje.

Prethodno su izabranici Alberta Rijere izvojevali 133.000 evra remijem protiv Kopenhagena, dok je početni prihod za ulazak u takmičenje oko 3,4 miliona evra.

Za potencijalni plasman u osminu finala, srpski šampion bi mogao da inkasira 800.000 evra.

Koliko je Zvezda izgubila?

Crvena zvezda je prvo eliminisana iz kvalifikacija za Ligu šampiona, potom za Ligu Evrope, gdje su nagrade znatno veće. Svaka pobjeda u eliti vrijedi oko dva miliona evra, a remi 760.000 evra. U drugom po rangu takmičenju je trijumf 490.000 evra, a remi 165.000 evra.

Za sam plasman u Ligu šampiona dobija se 18,62 miliona evra, u Ligu Evrope 4,7 miliona, dok je u Konferencijsku ligu  to 3,4 miliona.

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FK Crvena zvezda Konferencijska liga

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