Crvena zvezda je režirala preokret i slavila poslije velike drame protiv Intera iz Andore.
Crvena zvezda je ostvarila prvu pobjedu u Konferencijskoj ligi, pošto je u trećem kolu savladala Inter Eskaldes sa 2:1, poslije preokreta na Marakani. Srpski šampion sada ima skor od jedne pobjede i po jednog poraza i remija, što im je konačno donijelo finansijski dobitak u trećem po jačini evropskom takmičenju.
Izabranici Alberta Rijere su slavili poslije velike drame na stadionu "Rajko Mitić", a debakl je spriječio Juta Nakajama u nadoknadi. Za trijumf će crveno-bijeli zaraditi 400.000 evra koliko vrijede svaka tri boda u Konferencijskoj ligi. U odnosu na Ligu šampiona i Ligu Evrope to je znatno manje.
Prethodno su izabranici Alberta Rijere izvojevali 133.000 evra remijem protiv Kopenhagena, dok je početni prihod za ulazak u takmičenje oko 3,4 miliona evra.
Za potencijalni plasman u osminu finala, srpski šampion bi mogao da inkasira 800.000 evra.
Koliko je Zvezda izgubila?
Prva pobjeda Crvene zvezde u Konferencijskoj ligi: Koliko je srpski šampion zaradio, a koliko izgubio?
Crvena zvezda je prvo eliminisana iz kvalifikacija za Ligu šampiona, potom za Ligu Evrope, gdje su nagrade znatno veće. Svaka pobjeda u eliti vrijedi oko dva miliona evra, a remi 760.000 evra. U drugom po rangu takmičenju je trijumf 490.000 evra, a remi 165.000 evra.
Za sam plasman u Ligu šampiona dobija se 18,62 miliona evra, u Ligu Evrope 4,7 miliona, dok je u Konferencijsku ligu to 3,4 miliona.