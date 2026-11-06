Crvena zvezda je režirala preokret i slavila poslije velike drame protiv Intera iz Andore.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Crvena zvezda je ostvarila prvu pobjedu u Konferencijskoj ligi, pošto je u trećem kolu savladala Inter Eskaldes sa 2:1, poslije preokreta na Marakani. Srpski šampion sada ima skor od jedne pobjede i po jednog poraza i remija, što im je konačno donijelo finansijski dobitak u trećem po jačini evropskom takmičenju.

Izabranici Alberta Rijere su slavili poslije velike drame na stadionu "Rajko Mitić", a debakl je spriječio Juta Nakajama u nadoknadi. Za trijumf će crveno-bijeli zaraditi 400.000 evra koliko vrijede svaka tri boda u Konferencijskoj ligi. U odnosu na Ligu šampiona i Ligu Evrope to je znatno manje.

Prethodno su izabranici Alberta Rijere izvojevali 133.000 evra remijem protiv Kopenhagena, dok je početni prihod za ulazak u takmičenje oko 3,4 miliona evra.

Za potencijalni plasman u osminu finala, srpski šampion bi mogao da inkasira 800.000 evra.

Koliko je Zvezda izgubila?

Vidi opis Prva pobjeda Crvene zvezde u Konferencijskoj ligi: Koliko je srpski šampion zaradio, a koliko izgubio? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 22 / 22

Crvena zvezda je prvo eliminisana iz kvalifikacija za Ligu šampiona, potom za Ligu Evrope, gdje su nagrade znatno veće. Svaka pobjeda u eliti vrijedi oko dva miliona evra, a remi 760.000 evra. U drugom po rangu takmičenju je trijumf 490.000 evra, a remi 165.000 evra.

Za sam plasman u Ligu šampiona dobija se 18,62 miliona evra, u Ligu Evrope 4,7 miliona, dok je u Konferencijsku ligu to 3,4 miliona.