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Albert Rijera: "Neću ubiti Kataija, ali će biti posljedica i poslije kriminalne pobjede"

Albert Rijera: "Neću ubiti Kataija, ali će biti posljedica i poslije kriminalne pobjede"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Albert Rijera se obratio javnosti poslije pobjede protiv Inter Eskaldesa

Albert Rijera: "Neću ubiti Aleksandra Kataija Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Albert Rijera se obratio javnosti poslije pobjede Crvene zvezde protiv Inter Eskaldesa (2:1) u Konferencijska liga.

"Favorit u fudbalu? To je samo riječ. Moraš da pokažeš i dokažeš to na terenu, da si bolji. Sa 11 igrača smo bolji i treba da dobijemo meč, sa 10 je drugačija utakmica. Ispali smo iz Lige Evrope zbog jednog crvenog kartona, zbog te jedne greške. Danas smo umalo zbog te jedne greške ostali bez tri boda. Teško je sa desetoricom. Ako pričamo 11 na 11, to je druga priča. Možda je bilo potrebno da dobiju udarac u lice sa crvenim kartonom da bi više trčali. Čestitam igračima koji su završili meč, dali su 300 odsto, uložili trud, stav, ponosan sam na njih. Pobijedili smo zbog toga. Promašili smo mnogo kvalitetnih šansi, greške se dešavaju".

Kritikovao je i Aleksandra Kataija zbog crvenog kartona koji je dobio.

"Nisam ga vidio, šta treba da mu kažem? Ne radi se o Kataiju. Siguran sam da će da se izvini, žao mu je. Ne radi se o imenu igrača, već o tome da ne radiš takve stvari. Niko ne može to da uradi. Onda se desi ovakva situacija. Umalo da ne dobijemo meč zbog te situacije. Iskusni smo. Ne volim da se ponavljam tri puta. Jednom treba da bude dovoljno da se shvati. Poslije Plzenja je trebalo da naučimo iz grešaka. Sada smo kompromitovali tri poena. Neću da ubijem Kataija ili bilo koga, neću da kažem loše riječi. Napravio je grešku i to zna. Posljedice postoje. Najbolji način da naučiš je uz posljedice. Nije bitno ime. Kapiten si, moraš da budeš primjer. Razočaran sam, ali svi smo ljudska bića, imamo emocije. Mora da se nauči. Lakše se priča sa tri poena u džepu. Želimo dogodine da budemo u drugačijem scenariju. Bez grešaka možemo da sanjamo, ako ih ponavljamo, onda je teško".

(MONDO)

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Albert Rijera FK Crvena zvezda

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