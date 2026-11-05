Rade Krunić se oglasio poslije pobjede Crvene zvezde protiv Inter Eskaldesa.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda je poslije preokreta i uz malo sreće uspjela da pobijedi Inter Eskaldes u Konferencijskoj ligi (2:1). Svjesni su svi u timu da je ekipa morala mnogo bolje i da je spriječena velika bruka.

"Emocije su mi pomiješane, srećan sam zbog pobjede i preokreta. Ali, morali smo mnogo bolje da igramo i dok je bilo 11 na 11. Trebalo je bolje da završavamo akcije. Promašili smo dosta, ja sam imao pet-šest šuteva, ne pamtim da sam imao toliko šuteva. Dominirali smo, imali smo inicijativu. Na kraju smo srećno pobijedili, možda smo malo i zaslužili sreću", rekao je Krunić za "Arenu sport".

Vidi opis Kruniću se ne dopadaju zvižduci navijača Zvezde: "Ne bih da uvrijedim nikoga, ali smo za tri klase bolji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Nije mu se dopalo to što su navijači u jednom momentu zviždali ekipi na Marakani.

"Svi znamo da naša publika ne trpi mnogo loših poteza na terenu, to nam je ulilo malo nervoze. To je pitanje za mlađe, ja mogu da se nosim sa tim i mogu da se nosim. Dali smo sve od sebe, ako neko napravi grešku, to nije razlog da mu se zviždi ili bilo šta. Najbitnije je da smo trčali svi zajedno i borili se za ovaj dres."

"Da ne uvrijedim nikoga, ali..."

Vidi opis Kruniću se ne dopadaju zvižduci navijača Zvezde: "Ne bih da uvrijedim nikoga, ali smo za tri klase bolji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

I sam Krunić, kao jedan od najiskusnijih, kaže da je Zvezda morala da prikaže bolju partiju protiv tima iz Andore.

"Da ne uvruhedim nikoga. Mislim da smo mi za tri klase najmanje bolja ekipa od njih. I zbog toga sam malo tužan kako smo završili meč. Srećan sam zbog tri bitna boda. Ali, krivo mi je. Ne bi trebalo da imamo problem protiv ovakvih ekipa. Da nekog ne uvrijedim, svaka im čast na borbenosti, ali je razlika u kvalitetu očigledna. Trebalo bi lakše da dobijamo ovakve mečeve u budućnosti. Sve ovo smo očekivali. Iz neke njihove mirnoće, vraćanje lopte golmanu, to nas je unervozilo. Na kraju smo pobijedili", zaključio je Krunić.

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