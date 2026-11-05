Nakon dramatične pobjede, Perović upozorava na ozbiljne defanzivne probleme Zvezde i na očigledno aktivirane sve alarme.
Crvena zvezda je dramatično izbjegla evropsku blamažu protiv Inter Eskaldesa, golom Jute Nakajame u 90+2. minutu. Poslije utakmice je trener crveno-bijelih Albert Rijera sjedio zamišljen na klupi i to je primijetio i stručni konsultant TV Arena sport Slavko Perović.
U ocjeni utakmice, bivši igrač Zvezde rekao je da je Zvezda pod Rijerom nepredvidljiva, ali na negativan način, kao i da se za dva i po mjeseca ne vidi nikakav pomak, prije svega defanzivno.
"Kad je Rijera u pitanju, teško da bilo šta može da se nagovijesti, ne samo za ovu utakmicu, već i za naredni period. Ovo su ozbiljni alarmi, kojih moraju da budu svjesni i svi u Zvezdi i Rijera kao trener. Pobijedilo se i to će ostati upamćeno, što je pozitivno, ali negativno je to što definitivno Zvezda u evropskim utakmicama za neki moj utisak iz meča u meč izgleda sve slabije", rekao je Perović.
"Ne znam šta da mislim"
"Pogledajte Rijerin izraz lica, svi alarmi su upaljeni": Slavko Perović ne vidi nikakav pomak u Zvezdi
"Lugano, Kopenhagen, pa Inter Eskaldes večeras - sve slabije. Neću da budem shvaćen pogrešno, da previše kritikujem kad je loše, ali i kad je bilo dobro, prvi sam podržavao Rijeru i pričao da vjerujem u njega. Sad u ovom trenutku stvarno ne znam šta da mislim. Tu je već dva i po mjeseca i ne vidi se nikakav pomak, posebno u fazi defanzive. Očekivali smo da to vidimo. Da ne iskoristim teži pojam, Zvezda defanzivno izgleda neozbiljno", dodao je on.
"Rijerin izraz lica je popalio sve moguće alarme kod njega i nadam se da ćemo u narednom periodu gledati ozbiljniju Zvezdu što se tiče defanzivne organizacije", kazao je Perović.
Zvezda poslije prve pobjede u Konferencijskoj ligi ima četiri osvojena boda i u nedjelju gostuje Vojvodini od 19 časova na "Karađorđu", u derbiju Superlige.
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(MONDO)