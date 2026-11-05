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Japanac okončao Zvezdine muke: Ovako je Marakana odahnula u 92. minutu

Japanac okončao Zvezdine muke: Ovako je Marakana odahnula u 92. minutu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je pobijedila Inter Eskaldes u dramatičnom finišu, golom Jute Nakajame u 90+2. minutu. Pogledajte kako su crveno-bijeli izbjegli blamažu.

nakajama spasio zvezdu protiv inter eskaldesa u 92 minutu Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Crvena zvezda dramatično je pobijedila autsajdera iz Andore, Inter Eskaldes, golom Jute Nakajame u 90+2. minutu. Jurili su crveno-bijeli svom snagom gol u igri "deset na deset", nekoliko puta pogađali stativu i ostajali bez sreće, a onda ih je pogledala u posljednjim trenucima.

Japanski defanzivac šutirao je sa oko 23-24 metra od gola gostiju i pogodio tako što se lopta odbila o stativu, udarila golmana Intera Havija Dijaza u leđa i završila u mreži gostiju.

Pogledajte taj pogodak i veliko slavlje fudbalera Zvezde.

Crvena zvezda Inter Eskaldes
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Bila je ovo mučna utakmica crveno-bijelih, gost iz Andore je prvi dao gol i poveo, a uz to promašio nekoliko velikih prilika. Takođe, kapiten Zvezde Aleksandar Katai isključen je u 35. minutu zbog udaranja protivnika bez lopte, direktnim crvenim kartonom.

Prije svega snagom volje, Zvezda je spriječila blamažu i pobedila, ali je svima bilo jasno da ona i dalje ne igra kako bi trebalo i kako se očekuje u Evropi, posebno u duelu protiv autsajdera kakav je Inter Eskaldes.

Bonus video: Isključenje Aleksandra Kataija protiv Inter Eskaldesa

Pogledajte

01:01
Crveni karton za Kataija
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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FK Crvena zvezda Konferencijska liga

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