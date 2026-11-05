Japanac okončao Zvezdine muke: Ovako je Marakana odahnula u 92. minutu

Crvena zvezda je pobijedila Inter Eskaldes u dramatičnom finišu, golom Jute Nakajame u 90+2. minutu. Pogledajte kako su crveno-bijeli izbjegli blamažu.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Crvena zvezda dramatično je pobijedila autsajdera iz Andore, Inter Eskaldes, golom Jute Nakajame u 90+2. minutu. Jurili su crveno-bijeli svom snagom gol u igri "deset na deset", nekoliko puta pogađali stativu i ostajali bez sreće, a onda ih je pogledala u posljednjim trenucima.

Japanski defanzivac šutirao je sa oko 23-24 metra od gola gostiju i pogodio tako što se lopta odbila o stativu, udarila golmana Intera Havija Dijaza u leđa i završila u mreži gostiju.

Pogledajte taj pogodak i veliko slavlje fudbalera Zvezde.

Crvena zvezda Inter Eskaldes Izvor: YouTube/TV Arena sport

Bila je ovo mučna utakmica crveno-bijelih, gost iz Andore je prvi dao gol i poveo, a uz to promašio nekoliko velikih prilika. Takođe, kapiten Zvezde Aleksandar Katai isključen je u 35. minutu zbog udaranja protivnika bez lopte, direktnim crvenim kartonom.

Prije svega snagom volje, Zvezda je spriječila blamažu i pobedila, ali je svima bilo jasno da ona i dalje ne igra kako bi trebalo i kako se očekuje u Evropi, posebno u duelu protiv autsajdera kakav je Inter Eskaldes.

Bonus video: Isključenje Aleksandra Kataija protiv Inter Eskaldesa

Pogledajte 01:01 Crveni karton za Kataija Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)