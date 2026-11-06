Marko Savić: "Ako pobijedimo Crvenu zvezdu, a izgubimo od Mačve, da li smo onda blizu titule?"

Marko Savić i Aleksa Vukanović su pred meč sa Crvenom zvezdom u Superligi istakli da je Vojvodina spremna za ovaj derbi Superlige.

Izvor: MN PRESS

Šef stručnog štaba Vojvodine Marko Savić i napadač Aleksa Vukanović istakli su pred meč sa Crvenom zvezdom u nedjelju od 19 časova da u taboru "stare dame" srpskog fudbala vlada optimizam.

"Znamo kakva nas utakmica očekuje i da je ovo veliki derbi između prvoplasirane i drugoplasirane ekipe.Očekujemo pun stadion, da nas navijače podrže, da odigramo pravu, mušku, derbi utakmicu. Spremamo se kao i svaku drugu, idemo na tri boda, znamo da neće biti lako. Ali smo optimisti. Treba da bude praznik fudbala i da bude drugačiji događaj, za nas i za Zvezdu. Očekujemo da uz podršku navijača pružimo najbolju partiju", istakao je Savić.

Vukanović se oglasio pred derbi

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, a sada poiuzdani napadač Vojvodine Aleksa Vukanović vjeruje u svoju ekipu i da će njegov tim dati maksimum na ovom meču.

"Svi znamo da smo mi Vojvodina, da smo klub koji ima tradiciju i da ćemo u ovakvom meču dati svoj maksimum, kako na terenu, tako i na tribinama. Daćemo maksimum i pokušaćemo da osvojimo tri boda i da se približimo našem cilju. Zvezda je veliki klub i veliko ime, ali kada igramo kod kuće, mislim da se pitamo više nego oni.Možda su oni u nekom boljem trenutku, ali to ne treba da nas brine, treba da gledamo samo svoju kuću. Mislim da smo dovoljno spremni da osvojimo tri boda. Naše zajedništvo nam daje snagu i ko god da igra, ili uđe sa klupe, mi dajemo maksimum. Šef nam je usadio taj gen da budemo maksimalni. Mislim da imamo veliku šansu da se približimo Crvenoj zvezdi", istakao je Vukanović.

Savić: Evropa ne utiče na Zvezdu

Crvena zvezda je imala neočekivano težak posao protiv Inter Eskaldesa, ali to neće uticati na ekipu Alberta Rijere, smatra njegov kolega sa klupe Vojvodine.

"Ne mislim da Zvezdi smeta bilo šta, jer su oni selektirani da igraju na tri dana i da igraju Ligu šampiona. Ne vjerujem da će im to biti hendikep, imaju veliki roster i više bih voleo da pričamo o nama. Ako se dobro spremite, ako ste motivisani i fizički dobro izgledate, a taktički niste dobri, nećete dobiti utakmicu, isto je i obrnuto. U fudbalu skup malih stvari dovodi do pobjede ili do poraza. Imamo i faktor protivnika i sve je važno u ovoj utakmici", rekao je Marko Savić i dodao:

"Ako pobijedimo Crvenu zvezdu, a izgubimo od Mačve, da li smo onda blizu titule?Činjenica je da sada minus osam, a ako hoćemo da osvojimo titulu, moramo da pobijedimo 95% do kraja sezone. Mi spremamo svaki meč da pobijedimo, ali ako sada razmišljamo da moramo da pobijedimo sve do kraja da bismo bili šampioni, stavićemo sebi pritisak koji Real Madrid ne može da izdrži. Ne znamo koliko će Zvezda da izgubi bodova, koliko ćemo mi da osvojimo, imamo utakmicu ispred nas i gledamo da je spremimo i da pobijedimo, a poslije ćemo vidjeti šta će nam to donijeti."

Vojvodina prati Crvenu zvezdu i druga je na tabeli, ali Crvena zvezda je bez greške i za sada niko ne može da ih ugrozi na prvom jestu.

"Drugom pozicijom naravno da nismo zadovoljni, a Crvena zvezda ima nikad bolji start, jer ne znam kada su imali 15 pobjeda u prvih 15 utakmica, a sada imaju 13 pobjeda i jednu neriješenu.Startovali su fenomenalno, a nisam siguran i da Vojvodina nije osvojila toliko bodova na početku u posljednjih 30 godina. Ja mislim da igramo dobro, sve bolje i bolje. Činjenica je da smo imali taj bolan poraz u Kupu, ali šta da radimo, moramo da idemo dalje. U nedjelju ćemo vidjeti šta će biti i opet idemo dalje, jer sezona traje do maja. Ako sada budemo lomili sezonu u novembru, onda nije nešto u redu. Pritisak postoji, ali je pozitivan da pokažemo koliko smo dobri."

Na kraju je istakao da su samo dva igrača pod upitnikom za ovaj meč:

"Pod upitnikom je Marko Poletanović i Marko Veličković, ostali su uglavnom svi spremni", zaključio je Savić.

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