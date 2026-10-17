Važna pobjeda Vojvodine u derbiju kola, protiv Radničkog iz Kragujevca.

Izvor: MN PRESS

Derbi 12. kola Superlige Srbije u Novom Sadu su odigrali Vojvodina i kragujevački Radnički, a domaćin je pobjedom (2:0) pokazao da i dalje ne odustaje od borbe za prvo mjesto u elitnom rangu srpskog fudbala. Tim Marka Savića je pobjedom prišao na tri boda zaostatka Crvenoj zvezdi, koja ima meč manje od Novosađana.

Vojvodinu je ka trijumfu protiv Kragujevčana poveo Dejan Zukić. Povratnik u Novi Sad je u devetom minutu propustio priliku da zatrese mrežu sa penala, ali se samo četiri minuta kasnije iskupio i nakon asistencije Nardina Mulahusejnovića zatresao mrežu.

Vidi opis Vojvodina nije odustala od prvog mjesta u Superligi: Pobjeda u derbiju i novi pritisak na Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Drugi gol na meču postigao je Marko Veličković nakon velike greške i nesporazuma u odbrani Radničkog. Već je počela da teče sudijska nadoknada kada je Veličković presjekao loptu koju je štoper uputio ka golmanu, a zatim mu nije bilo teško da zatrese mrežu.

Vojvodina je imala daleko više pokušaja da postigne pogodak na ovom meču, uprkos tome što je Radnički iz Kragujevca dominirao posjedom. Igrao je tim Feđe Dudića baš kako on voli, ali nije uspio da osvoji ni bod i tako zadrži korak za vrhom tabele.

Nakon pobjede u 12. kolu Superlige Vojvodina ostaje na drugoj poziciji i nastavlja da pritiska Crvenu zvezdu. Ispod nje su IMT i Železničar iz Pančeva, a zatim i Kragujevčani koji tek treba da nadoknade odloženi meč protiv Pančevaca sa početka sezone.

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