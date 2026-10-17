logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina nije odustala od prvog mjesta u Superligi: Pobjeda u derbiju i novi pritisak na Zvezdu

Vojvodina nije odustala od prvog mjesta u Superligi: Pobjeda u derbiju i novi pritisak na Zvezdu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Važna pobjeda Vojvodine u derbiju kola, protiv Radničkog iz Kragujevca.

Superliga Srbije Vojvodina Radnički Kragujevac 2:0 Izvor: MN PRESS

Derbi 12. kola Superlige Srbije u Novom Sadu su odigrali Vojvodina i kragujevački Radnički, a domaćin je pobjedom (2:0) pokazao da i dalje ne odustaje od borbe za prvo mjesto u elitnom rangu srpskog fudbala. Tim Marka Savića je pobjedom prišao na tri boda zaostatka Crvenoj zvezdi, koja ima meč manje od Novosađana.

Vojvodinu je ka trijumfu protiv Kragujevčana poveo Dejan Zukić. Povratnik u Novi Sad je u devetom minutu propustio priliku da zatrese mrežu sa penala, ali se samo četiri minuta kasnije iskupio i nakon asistencije Nardina Mulahusejnovića zatresao mrežu.

Drugi gol na meču postigao je Marko Veličković nakon velike greške i nesporazuma u odbrani Radničkog. Već je počela da teče sudijska nadoknada kada je Veličković presjekao loptu koju je štoper uputio ka golmanu, a zatim mu nije bilo teško da zatrese mrežu.

Vojvodina je imala daleko više pokušaja da postigne pogodak na ovom meču, uprkos tome što je Radnički iz Kragujevca dominirao posjedom. Igrao je tim Feđe Dudića baš kako on voli, ali nije uspio da osvoji ni bod i tako zadrži korak za vrhom tabele.

Nakon pobjede u 12. kolu Superlige Vojvodina ostaje na drugoj poziciji i nastavlja da pritiska Crvenu zvezdu. Ispod nje su IMT i Železničar iz Pančeva, a zatim i Kragujevčani koji tek treba da nadoknade odloženi meč protiv Pančevaca sa početka sezone.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina fudbal Superliga Srbije FK Radnički 1923 Kragujevac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC