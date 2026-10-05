Vladimir Jugović novi sportski direktor Vojvodine

FK Vojvodina imenovala je Vladimira Jugovića za novog sportskog direktora, zaduženog za razvoj kluba i omladinsku školu.

Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović

Vojvodina imenovala je legendarnog Vladimira Jugovića za svog novog sportskog direktora, što je pozicija koja je ostala upražnjena nakon odlaska Miroslava Tanjge - koji je istovremeno bio i trener i direktor "stare dame".

"Proslavljeni srpski fudbaler preuzeo je važnu funkciju u novosadskom klubu, gdje će biti zadužen za sportski sektor i dalji razvoj kluba. Jugović se već nalazio u strukturi Vojvodine kao savjetnik predsednika Dragoljub Zbiljića za sportska pitanja, a sada je napravljen naredni korak i legendarni fudbaler je imenovan za sportskog direktora", naveli su iz Vojvodine.

"Njegov zadatak biće da zajedno sa rukovodstvom kluba kreira sportsku politiku Vojvodine, vodi računa o selekciji i dovođenju igrača, kao i o razvoju mladih fudbalera i njihovom uključivanju u prvi tim. Poseban akcenat biće stavljen na omladinsku školu i povezivanje svih segmenata sportskog sektora, sa ciljem da Vojvodina nastavi da afirmiše talentovane igrače", naglašva se iz kluba.

Ko je Vladimir Jugović?

U pitanju je jedan od najboljih srpskih fudbalera svih vremena, osvajač dva Kupa evropskih šampiona - 1991. godine sa Crvenom zvezdom, a potom i sa Juventusom iz 1996. godine, kada je postigao odlučujući gol sa "bijele tačke".

Sa Crvenom zvezdom je takođe 1991. godine osvojioi Interkontinentalni kup uz dva njegova gola, a tokom inostrane karijere nastupao je evropske velikane: Sampdoriju, Juventus, Lacio, Atletiko Madrid, Inter, Monako… Sa Juventusom je osvojio Ligu šampiona 1996. godine. U riznici ima tri titule prvaka Jugoslavije, jednu titulu prvaka Italije i dva Kupa Italije.

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(MONDO)