Vladimir Jugović preuzeo Vojvodinu: "Želim da vidim da li mogu da pomognem srpskom fudbalu"

Novi sportski direktor Vojvodine Vladimir Jugović je postavio ambiciozne ciljeve za budućnost kluba i razvoj mladih igrača.

Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina imenovala je legendarnog Vladimira Jugovića za novog sportskog direktora. Prethodno je ova pozicija bila upražnjena odlaskom Miroslava Tanjge koji je bio i trener i direktor tima iz Novog Sada. Jugović je na promociji govorio o budućnosti kluba, a obzirom na to da je riješio da se vrati u srpski fudbal.

"Zahvaljujem se gospodinu Dragoljubu Zbiljiću i Upravnom odboru što su mi povjerenje ukazali da dođem u jedan ovako prestižan klub sa bogatom tradicijom od 1914. i preuzmem odgovornost za rad u sportskom sektoru. Upoznat sam sa radom u ovom dijelu funkcionisanja kluba. Vjerujem u projekat i za mene je ovo veliki sportski izazov. Cilj je da dođemo do Evrope i igramo važne utakmice, jer Vojvodina kao klub sa velikom tradicijom to zaslužuje", rekao je.

Jugović ima jasan cilj - igrači treba da budu nalik mladom Petru Sukaševu.

"Ja mislim da bih volio da momci budu kao što je Sukačev, jer je imao normalan put iz akademije. Imao je hrabrosti da ode u Kabel da se dokaže i pokaže karakter i to mu se vratilo pozivom za reprezentacijom.Ja bih volio da svi mladi igrači koji stasavaju u akademiji prate njegov put, to treba da bude cilj i njihov i svih nas u klubu. I da potom sa prvim timom naprave što bolje rezultate."

Marko Savić je naslijedio Miroslava Tanjgu na klupi "Stare dame".

"Vojvodina ima mladog i perspektivnog trenera, ima dobar tim i očekuje se da uz dobar rad dođu i dobri rezultati. Ja kao neko ko planira, imam na umu šta bi trebalo da radimo i kako. Moram da pohvalim Miroslava Tanjgu koji je uradio veoma dobar ciklus, ekipa je postala pobjednička, igrali su na rezultat. Vojvodina potom nije imala sreće na žrijebu, neka pojačanja su došla kasno. Uz malo sreće i ako pogodimo pojačanja na zimu, možemo da se pomaknemo još više ka naprijed."

Zašto je Jugović izabrao Vojvodinu za povratak u srpski fudbal?

"Vrlo jednostavno. Sa gospodinom Zbiljićem bio sam na neformalnom ručku, postavio mi je najjednostavnije pitanje, kako mogu da vas vratim u srpski fudbal i eto."

"Otišao sam 1992. iz srpskog fudbala"

"Konkretno, srećem mnogo ljudi u svijetu sporta i biznisa i niko mi nije postavio tako jednostavno pitanje. Ja sam otišao 1992. godine iz srpskog fudbala, imao sam mnogo iskustva, stekao sam utisak kako bi to sve trebalo da izgleda. Prihvatio sam da budem savjetnik u prvom momentu, jer nije lako sretati ljude koji imaju energiju kakvu ima Dragoljub Zbiljić."

"U jednom trenutku, ja sam to prepoznao i htio sam sebe da stavim u ozbiljan sportski izazov i da izmjerim da li mogu da pomognem srpskom fudbalu. Srpski fudbal mi je mnogo dao, ja sam osjetio obavezu u ovom trenutku da nešto vratim. To je jedan od glavnih motiva, a Zbiljić je imao najkonkretniju ponudu. Htio sam da vidim da li mogu nešto da pokrenem. Neće biti lako, ali trudićemo se da budemo i moderni i tradicionalni, ali na kraju profesionalni."

Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović

Jugović nije želio da daje velika obećanja u borbi za titulu, iako vjeruje u ovaj tim.

"Teren će pokazati. Ako igrači budu bolji i ako pokažu to na terenu, a ja vjerujem u to i treba vjerovati.Ovaj tim je dobar tim, mislim da treba da vjeruju u sebe. Obećavati sada je suvišno, teren je mjerilo svega. Vojvodina ima dobrog trenera i iz utakmice u meč sve bolje kapiraju njegov sistem i vremenom će biti bolji. Ja se nadam najboljem mogućem rezultatu."

Za kraj, objasnio je i kako će birati strance za tim Vojvodine.

"Svaki dobar igrač koji Vojvodina može da priušti je dobrodošao. Stranci moraju da dođu da prave razliku i da donose kvalitet. To mene vodi, kvalitet, a ne kvantitet. Dobar stranac je uvijek dobrodošao, ali ne smije da bude lošiji od domaćeg igrača. I da bude što jeftiniji, to je suština. Biti u poziciji velikih klubova koji imaju budžete po stotine miliona, mnogo je lakše pogriješiti. Ovdje nemamo toliko prava na grešku i zato rad mora da bude što studiozniji", zaključio je Jugović.

Šta je rekao Dragoljub Zbiljić?

Zbiljić se na promociji najprije zahvalio Jugoviću na dolasku u Vojvodinu.

"Moram da kažem da sam kao Srbin i sportski radnik presrećan što je jedno takvo fudbalsko ime i prije svega čovjek moralnih i stručnih kvaliteta, da se vraća u srpski fudbal. Posebno sam srećan što biti prvi čovjek sportskog sektora FK Vojvodina. Vjerujem da je ovo danas jedna nova stranica našeg kluba jer je ovo postavljeno na maksimalan nivo i smatram da je ovo danas završetak prve faze rekonstrukcije kluba koji je započet 2022. godine. Sa ovakvim autoritetom možemo da kažemo da sanjamo neke nove snove, da igramo u Ligi Evrope, pa i u Ligi šampiona, naravno, pričamo o dugoročnim planovima."

"Cilj je da unaprijedimo klince, da napravimo prohodnost ka prvom timu, sve što Vladimir već vidi. On je godinu dana bio na poziciji mog prvog savjetnika, dugo je snimao sve i moram da kažem da pregovori nisu bili laki. I tu uopšte ne pričamo o finansijskom dijelu, jednostavno, trebalo je ubijediti jednog takvog čovjeka koji živi na relaciji Monako-Beč da se preseli u Srbiju i da se prihvati ovakvog posla. Zahvaljujem mu se u lično ime i u ime kluba", rekao je.

Izvor: MN PRESS

"Nisam imao dilemu da je Vlada Jugović taj koga ja želim na duge staze. Taj ručak nije bio neformalan i tada i sada mi je velika čast što možemo da razgovaramo. Ja sam ga pitao jednostavno kako da vratimo Vladimira u srpski fudbal. Jer smo kaskali, a Vladimir je neko sa kim nam je čast da sarađujemo i čast nam je što je sa nama."

Zbiljić se dotakao i Crvene zvezde i nacionalnog takmičenja.

"Vjerovatno će da se ljute, ali ovo je poziv za sve klubove u Srbiji da će morati da se podignu na viši nivo. Vojvodina postavlja standarde, mi nastavljamo svoj rad dalje, ovo je akademija na visokom nivou, imaćemo profesore engleskog, bontona, spremamo ih na velike izazove, za evropske klubove i za reprezentaciju. Kada biste vidjeli kakve smo ponude imali za naše mlade u ovom prelaznom roku, a koliko ćemo tek da odbijamo na zimu, ali smo svjesni svega što radimo. Mi imamo taj mikrociklus pa ciklus, kada budemo prodavali, prodavaćemo gotov proizvod sa jednom kulturom bavljenja svojim tijelom 24 sata 365 dana u godini. Pozivam i sve ostale klubove da isprate taj trend, jer mi se to svidjelo kod Vladimira Jugovića, koji će pratiti rad naših pozajmljenih igrača, u Vršcu i Boru. Sigurno da će se u Zvezdi ljutiti, ali nema veze, očekujemo odgovor, neka dovedu boljeg i neka na terenu pokažu ko je bolji. Uskoro će i taj derbi u Novom Sadu i dobrodošli su svi."

Izvor: MN PRESS

Dragoljub Zbiljić je potom govorio o konkretnim planovima kada je u pitanju transfer politika.

"Definicija vizionara je da vidite nešto što drugi ne vide. Ja sad mogu da vam kažem da će naši igrači da vrijede više nego bilo koji Afrikanac u našoj ligi. Mi ćemo puniti budžet prodajom jednog, dva ili najviše tri igrača, ali hoćemo da nam to donosi 25 do 30.000.000 evra. Nećemo više da prodajemo 10-15 igrača na kilu, niti da ih tako dovodimo. Možda tako zvuči surovo, ali tako jeste. Marko Jovanović je odradio odličan posao u okolnostima u kojima se naš klub nalazio i ja mu skidam kapu, jer je napravio temelj.

Ali mi smo sada porasli i imamo u našem prvom timu igrače koji vrijede po nekoliko miliona evra, u omladincima imamo igrače iste te vrijednosti. I moramo da im napravimo tu prohodnost i zato nije slučajno izabran ni Marko Savić. U prijateljskoj utakmici sa Politehnikom, mogli ste da vidite kako izgleda David Milovanović u seniorskom fudbalu. Držao je čas 20 minuta, a onda je sutradan riješio derbi sa Partizanom za omladince. Da li on vrijedi 10, 15 ili 20.000.000 evra, mi ne znamo, ali ne želimo da on vrijedi manje od 10. Ako budemo sa njim radili kako treba, svi smo na testu, prvo sportski direktor, pa svi nadole.

U infrastrukturu smo dali 3.000.000 evra da bismo takve talente mogli da razvijamo. Pomenuo sam samo Milovanovića, ali moram i Damjana Đokanovića koji je prihvatio da ode u Bor, kao mladi reprezentativac, trenira, radi i dokazuje i traži svoju šansu da se vrati. Cijela ideja je da prodajemo 2-3 igrača godišnje, da razvijamo klince i to je tu. Imamo dovoljno autoriteta na svim pozicijama, posebno sada sa Vladom Jugovićem. Ako sa njim sve uradimo kako treba, ovaj klub ima sa njim budućnost narednih 50 godina. Da ne budemo u situaciji u kojoj smo bili 2017. ili 2022. godine", zaključio je.

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