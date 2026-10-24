Vojvodina zaribala na "najtvrđem" terenu u Superligi: Zvezda opet dobila šansu da odmakne

Vojvodina odigrala neriješeno protiv Mladosti u Lučanima.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je odigrala nerešeno protiv Mladosti u Lučanima 1:1 (0:0) i omogućila priliku Crvenoj zvezdi da u nedjelju odmakne osam bodova "Staroj dami" na vrhu tabele.

Ekipa Marka Savića u Lučanima je gubila od 50. minuta, kada je Vukašin Marković pogodio sa ivice kaznenog prostora za 1:0, udarcem po zemlji. Novosađani su uzvratili poslije četiri brze izmene u timu i izjednačili na 1:1 u 76. minutu. Kapiten Dejan Zukić tada je iz okreta skrenuo u mrežu loptu koju je ka golu poslao Dragan Kokanović. Ispostavlio se da je to bio konačan reultat, iako su najbolju šansu do kraja imali domaći, kada je Veljko Kijevčanin šutem sa 16 metara za malo promašio gol Vojvodine.

Mladost Lučani Vojvodina Izvor: YouTube/Arena sport TV

Pred Vojvodinom je sada gostovanje Slovenu iz Rume u Kupu Srbije (sreda), a onda i gostovanje OFK Beogradu 1. novembra, prije derbija protiv Crvene zvezde 7. novembra na "Karađorđu"

Sa druge strane, Mladost iz Lučana je još jednom pokazala koliko ima "tvrd" domaći teren, jer je na njemu ove sezone slavila samo Zvezda, dok je tim Radovana Ćurčića kod kuće osvajao bodove protiv OFK Beograda (0:0), Radničkog iz Niša (1:0), Partizana (3:1), Čukaričkog (2:2) i Novog Pazara (0:0).

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