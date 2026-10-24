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Partizan opet izgubio u Humskoj: Čukarički produžio noćnu moru crno-bijelih

Partizan opet izgubio u Humskoj: Čukarički produžio noćnu moru crno-bijelih

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Partizana doživjeli čak sedmi poraz ove sezone, od Čukaričkog - 0:2. Dvostruki strijelac Milan Đoković i golman Vladan Čarapić heroji ekipe Mihajla Trajkovića.

Partizan izgubio od Čukaričkog Izvor: MN PRESS

Partizan je ponovo razočarao i izgubio i od Čukaričkog u Humskoj, 0:2 (0:2). Štoper "brđana" Milan Đoković odlučio je utakmicu golovima glavom poslije prekida, na centaršuteve Marka Docića i Uroša Nikolića. Crno-bijeli su nekako uspjeli da izbjegnu katastrofu do poluvremena, a Saša Ilić je onda promijenio čak četvoricu igrača, ali nije pomoglo.

Erik Kojzek ušao je u tri šanse pred golmanom gostiju Vladanom Čarapićem, ali ih je čuvar mreže gostiju sve "skinuo". Pored toga, Ibrahim Zubairu imao je odlično ubacivanje u peterac u završnici, ali je prebacio čitav gol. I to je bilo sve od crno-bijelih - nedopustivo malo i premalo po svim kriterijumima, kao i sve što su pružili ove sezone u Superligi Srbije.

Zbog toga imaju i skandalozno loš učinak u 12 odigranih utakmica, sa čak sedam poraza, što se Partizanu nije događalo u ovako ranoj fazi sezone. Odavno nije tema to što ekipa Saše Ilića zaostaje nevjerovatna 23 boda za Zvezdom i što će Vojvodina u subotu moći da joj odmakne čak "plus 20" uz odigran meč više. Partizanova realnost je da je u zoni ispadanja i da zaistaje pet bodova za devetoplasiranim Novim Pazarom, uz odigranu utakmicu manje koju će odigrati u srijedu protiv Radničkog u Nišu.

Dok Partizan prolazi kroz noćnu moru koja ne prestaje, Čukarički je po svemu sudeći našao novog trenera - Mihajla Trajkovića, mladog šefa struke koji je vodio ekipu kao "v.d" i poslije drugog trijumfa na klupi zaslužio da mu tim sa Banovog brda pruži povjerenje.

Njegov tim je nadigrao i umalo deklasirao crno-bijele do poluvremena (posebno je veliki bio promašaj Đorđa Jovanovića na centaršut Zlatana Šehovića), a onda je u nastavku istrpio Partizanove napade i odnio kući sva tri boda.

(MONDO)

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Tagovi

FK Partizan FK Čukarički Superliga Srbije

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