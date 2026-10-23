Saša Ilić: "Pogrešno ste se informisali oko Dembe Seka"

Demba sek uputio izvinjenje saigračima, ali neće biti u timu Partizana za Čukarički, odlučio je Saša Ilić.

Izvor: MN PRESS

Trener fudbalera PartizanaSaša Ilić najavio je meč protiv Čukaričkog u narednom kolu Superlige Srbije, a dio konferencije posvetio je i Dembi Seku. Krilni napadač bio je suspendovan zbog tuče na treningu, pa je vraćen u tim - ali ipak neće igrati!

Po riječima Saše Ilića, Demba Sek tek na narednim treninzima treba da se izbori za povratak u ekipu, nakon što je saigračima uputio izvinjenje zbog svog ponašanja i tuče sa Nikolom Čumićem.

"Malo ste se pogrešno informisali, ne treba Demba Sek Saši Iliću da se izvini, nego treba da se izvini saigračima, jer nije napravio problem Saši Iliću, nego je napravio problem saigračima. Kasno je to uvidio, prošlo je pet-šest dana, izvinio se i u nekom narednom periodu, ukoliko nastavi da trenira dobro, biće u konkurenciji za sastav", rekao je Saša Ilić.

Šef stručnog štaba crno-bijelih smatra da nije normalno da se igrač koji je bio suspendovan odmah nakon izvinjenja vrati u ekipu, kao da se ništa nije desilo.

"Ako mislite da je to normalno što se dešava u Partizanu, što se dešavalo možda prethodnih godina, da dođe neko i napravi problem, dođe u situaciju da se izvini i da odmah igra, ja mislim da to nije normalno. A to se ništa ne radi zato što je to postulat Saše Ilića, nego zato što je to normalna stvar koja treba da se radi u svakom klubu", izjavio je trener crno-bijelih.