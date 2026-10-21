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Rasim Ljajić: "Mnogi u Partizanu obećavali godinama, razumijem skepticizam"

Rasim Ljajić: "Mnogi u Partizanu obećavali godinama, razumijem skepticizam"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mnogi su ovo obećavali godinama i zato razumijem skepticizam koji je postojao kada smo najavili početak radova. Međutim, danas se jasno vidi da se obećano realizuje. Već u martu primićemo prve stanovnike Partizanove akademije

Rasim Ljajić Izvor: MN PRESS

Predsjednik FK PartizanRasim Ljajić obišao je radove na rekonstrukciji objekta u okviru Sportskog centra Partizan–Teleoptik, u kojem će biti smješten internat Omladinske škole crno-bijelih.

Dvije nedjelje nakon što je javnosti predstavljen projekat izgradnje Partizanove akademije, radovi su uveliko odmakli, a budući smještajni kapaciteti već dobijaju svoje obrise. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata kluba, čijom će realizacijom biti stvoreni znatno kvalitetniji uslovi za život, školovanje i sportski razvoj mladih fudbalera, saopštili su crno-bijeli.

Tokom obilaska, predsjednik Rasim Ljajić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom dinamikom radova i potvrdio da će prvi polaznici akademije biti smješteni već u martu naredne godine.

"Mnogi su ovo obećavali godinama, razumijem skepsu"

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Prije dvije nedjelje započeli smo radove na rekonstrukciji ovog objekta, koji će postati internat, odnosno Partizanova akademija. Sobe su već dobile svoju formu. U ovoj fazi imaćemo 14 soba, a već na proljeće moći ćemo da primimo prvu djecu iz naših omladinskih kategorija. Plan je da sve bude na jednom mjestu – smještaj, ishrana, oporavak, uz neposrednu blizinu terena Sportskog centra Partizan–Teleoptik, što je posebno važno za svakodnevni rad i razvoj mladih fudbalera", rekao je Ljajić.

"Mnogi su ovo obećavali godinama i zato razumijem skepticizam koji je postojao kada smo najavili početak radova. Međutim, danas se jasno vidi da se obećano realizuje. Već u martu primićemo prve stanovnike Partizanove akademije, kojima želimo da obezbijedimo najbolje uslove za razvoj u čitavom regionu“, dodao je predsjednik kluba.

Pogledajte kako teku radovi u Partizanu

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FK Partizan Rasim Ljajić

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