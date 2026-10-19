Železničar je savladao Partizan rezultatom 1:0, a trener Radomir Koković ističe kontrolu igre kao ključ uspjeha.

Izvor: YouTube/FK Železničar Pančevo

Željezničar iz Pančeva pobijedio je Partizan 1:0 i tako potvrdio još jednom da je među najboljim klubovima u Srbiji. Trijumf je donio Ankeje još u 13. minutu, koga je trener Radomir Koković pohvalio nakon meča, kao i sve ostale svoje igrače koji su ostavili više nego dobar utisak.

"Čestitao bih mojim igračima na pobjedi, naravno, kao i ekipi Partizana na korektnoj utakmici. Dobro smo otvorili utakmicu i imali priličnu kontrolu, što sam i najavljivao kao jedan od ključeva za ovaj meč. Radili smo stvari koje inače radimo i mislim da smo nametnuli svoj stil igre u odnosu na Partizan", rekao je Koković i dodao: "To nam je donijelo gol, ali i nekoliko izuzetno dobrih tranzicija u prvom poluvremenu koje nismo iskoristili".

Vidi opis Radomir Koković: "Nametnuli smo naš stil, rutinski završili meč s Partizanom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Imao je plan i šta kada se povede: "Znali smo da će Partizan u drugom poluvremenu reagovati, preuzeti rizik i slati dosta igrača naprijed. Problem su nam predstavljale druge lopte poslije duela sa Žeom, jer Partizan nije mnogo pokušavao da izgradi napade iz zadnje linije, već je uglavnom slao direktne lopte ka njemu. Riječ je o fantastičnom igraču u igri leđima i tu smo, generalno, imali najveće probleme. Kako se utakmica bližila kraju, javio se i određeni psihološki momenat. Kada vodiš 1:0, bez obzira na to što imaš igrača više, trudiš se da sačuvaš prednost, naročito kada igraš protiv favorizovanog Partizana".

Vidi opis Radomir Koković: "Nametnuli smo naš stil, rutinski završili meč s Partizanom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Prema riječima mladog trenera, najvažnija je kontrola utakmice i to pokušava da nauči i svoje igrače. "To je nešto što pokušavam da promijenim kod svojih igrača - da, bez obzira na protivnika i rezultat, nastavimo da se pitamo i kontrolišemo dešavanja na terenu. U teoriji to zvuči veoma jednostavno, ali je zapravo najteža stvar u fudbalu".

"U posljednjih nekoliko minuta bili smo nešto pasivniji, ali smo utakmicu generalno priveli kraju prilično rutinski", zaključio je on.

Partizan se žali na suđenje

Izvor: YouTube/ FK Partizan Beograd

U međuvremenu oglasio se i klub iz Humske oštrim saopštenjem u kom se obratio glavnom arbitru Stefanu Jekniću i njegovim pomoćnicima, ističući da je prije svega ljut zbog nedosuđenog penala.

"Fudbalski klub Partizan izražava najoštriji protest zbog suđenja Stefana Jeknića i (ne)postupanja VAR sobe na utakmici 12. kola Mozzart Bet Superlige Srbije protiv Željezničara u Pančevu. Prikazani nivo suđenja ne bi bio prihvatljiv ni u nižim rangovima takmičenja, a kamoli u jednom od derbija kola. Ovim ne želimo da umanjimo pobjedu Željezničara, međutim, nećemo prećutati skandalozan kriterijum i niz odluka kojima je Partizan direktno oštećen. Utakmica pred punim tribinama trebalo je da bude praznik fudbala, a pretvorena je u demonstraciju sudijske samovolje".

"Dijeljenje (ne)pravde na ovoj utakmici je prava slika i prilika pompezno najavljenih promjena Fudbalskog saveza Srbije. Ne govorimo o jednoj pogrešnoj procjeni, već o kriterijumu koji je nedopustivo neujednačen i o nizu odluka kojima se direktno narušava integritet fudbala u Srbiji".

"Odluka da se Mariju Jurčeviću, nakon intervencije VAR sobe, žuti karton preinači u direktan crveni (!) donijeta je suprotno kriterijumima propisanim Pravilima igre, i to u situaciji koja se odigrala najmanje 30 metara od gola. Prisustvo i raspored trojice naših igrača, pravac kretanja napadača i mogućnost kontrole lopte apsolutno su morali biti uzeti u obzir pri proceni da li je spriječena izgledna prilika za postizanje pogotka. Umjesto toga, svjedočili smo skandaloznoj odluci koja je neposredno uticala na ishod utakmice".

"Jednako je skandalozan i žuti karton koji je dobio naš fudbaler Že iako nije učestvovao u sukobu zbog kojeg je kažnjen. Istovremeno, prekršaji kojima su zaustavljani obećavajući napadi Partizana u više navrata ostajali su bez žutih kartona".

"Konačno, u situaciji u kojoj je fudbaler Željezničara igrao rukom u sopstvenom kaznenom prostoru, glavni sudija je bez oklijevanja odmahnuo rukom, a intervencija VAR sobe je izostala. Kako je VAR sudija Milan Mitić našao osnov za promjenu odluke o Jurčevićevom kartonu, a ne i za intervenciju u ovoj situaciji? Zahtijevamo da se objave relevantni snimci i komunikacija sudijskog tima u obje situacije. U 11 odigranih prvenstvenih utakmica ove sezone našim igračima pokazana su četiri crvena kartona. Za Partizan nije dosuđen nijedan penal. Ove podatke ne možemo posmatrati odvojeno od odluka na koje ukazujemo".

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Pogledajte 01:10 Fudbaleri Partizana nisu dobili zvižduke na poluvremenu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)