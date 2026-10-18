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Saša Ilić: "Ja sam zadovoljan Partizanom, a gdje je poštovanje sudija?"

Saša Ilić: "Ja sam zadovoljan Partizanom, a gdje je poštovanje sudija?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Saša Ilić kritikovao je suđenje poslije poraza od Železničara, naglašavajući da tim zaslužuje više poštovanja.

Saša Ilić Partizan mora da ima veće poštovanje sudija Izvor: YouTube/TV Arena soprt

Trener Partizana Saša Ilić kritikovao je rad sudije Stefana Jeknića poslije poraza svog tima od Železničara u Pančevu - 1:0. Naglasio je da je zadovoljan igrom i apelovao da crno-bijeli od sudija zaslužuju "bar malo više poštovanja".

"Ja sam danas zadovoljan kako je Partizan izgledao. Mislim da smo bili nadmoćnija i bolja ekipa od Železničara i to sa igračem manje. Generalno, Partizan ima kriterijum suđenja kakav ima i neću na to da se žalim, jedanput poslije derbija sam rekao to. Mislim da Partizan zaslužuje bar minimum malo više respekta nego što je večeras dobio, i u nekim prethodnim utakmicama", kazao je Ilić za TV Arena sport.

Na dodatno pitanje o trudu svojih igrača, Ilić je još jednom nabrajao čime su ga sve učinili zadovoljnim večeras u Pančevu.

"Ja sam zadovoljan borbom, željom, agresivnošću. Dali su maksimum, to što rezultat nije kakav priželjkujemo, to je druga stvar ali sam zadovoljan svojim igračima", dodao je on.

Partizan je u Pančevu doživio čak šesti poraz u uvodnih 11 kola i sada zaostaje još više za timovima iz vrha tabele - za Zvezdom čak 23 boda, za Vojvodinom 17, a za IMT-om 10 poena.

Koković: Htio sam više kontrole večeras

Trener Železničara Radomir Koković čestitao je svojim izabranicima borbu i pobjedu.

"Osjećam se dobro zbog pobjede. Dobro smo otvorili utakmicu. Imali smo priličnu kontrolu u prvom dijelu, imali tranzicije koje nismo riješili. Znali smo da će Partizan reagovati, spremili smo se, napravili izmjene. Nismo uspjeli da ostanemo u kontroli, Partizan je rizikovao. Želio sam da vidim više kontrole protiv favorita. Mogu da budem zadovoljan jer nismo primili gol. Imali smo malo lakši posao poslije isključenja. Čestitam igračima na borbi, Partizanu želim puno uspjeha u nastavku sezone."

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Tagovi

FK Partizan fudbal Saša Ilić treneri Superliga Srbije

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