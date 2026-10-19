Ekspert za suđenje Zdravko Jokić potvrdio je da je Partizan oštećen protiv Železničara kada je sudija dao Jurčeviću crveni karton

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio od Železničara (0:1) i pao je na 10. mjesto na tabeli poslije meča u Pančevu. Poslije te utakmice je bilo burno, izdali su crno-bijeli i hitno saopštenje nezadovoljni suđenjem arbitra Stefana Jeknića. O suđenju je pričao i Saša Ilić, a dan kasnije je ekspert za suđenje Zdravko Jokić analizirao sporne situacije sa meča. Prva u 58. minutu kada je bilo igranja rukom u kaznenom prostoru Železničara i kada se nije oglasila VAR soba.

"Imamo situaciju da se lopta odbija od saigrača, dolazi na ruku koja je u prirodnom položaju, vertikalno postavljena nije odručena. Distanca je bila mala, kada se odbije od saigrača, nema prekršaja", rekao je Jokić i dodao da je to bila prava odluka.

Vidi opis Zdravko Jokić potvrdio da je Partizan oštećen: "Sudija je pogriješio, nije tako trebalo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Zatim je došlo do sukoba između napadača Partizana Žea i defanzivca domaćeg tima Mirka Milikića, obojica su kažnjeni žutim kartonom.

"Vidjećemo u početku akcije, igrač u bijelom dresu (Že, prim. aut.), njegov đon zadržava na stopalu protivnika, što je zbog intenziteta i svega žuti. Sudija je napravio taktičku grešku, trebalo je prvo da pokaže karton igraču koji je napravio prekršaj, pa onda drugom zbog reakcije i udaranja, nesportsko ponašanje i provokacija protivnika", objašnjava Jokić.

"Sudija je pogriješio na štetu Partizana"

Železničar Partizan 1:0 Izvor: YouTube/Arena sport

Zatim je Jokić analizirao situaciju koja je privukla najveću pažnju. Glavni arbitar Jeknić je u 73. minutu pokazao žuti karton Mariju Jurčeviću. Onda je uslijedio poziv iz VAR sobe i promijenio je odluku, dao mu je crveni.

"Prvo treba reći, da se podsjetimo. UEFA je uputila pismo, napravila platformu i obavijestila je i sudije i cjelokupnu javnost da se VAR javlja i kada nema potrebe. Rozeti je tražio da se sudije više pitaju, ne VAR. Ovdje imamo situaciju gdje se VAR javio, smatram da nije trebalo. Da li se radi o očiglednoj prilici za sprečavanje gola? Ako je očigledna, onda se VAR javlja. Međutim, ne možemo da kažemo da je ovdje očigledno", počinje Jokić.

Nastavlja analizu u istom dahu i pojašnjava zašto je odluka pogrešna.

"Ima nekoliko karakteristika da se ovo procijeni. Distanca od gola, vjerovatnoća zadržavanja kontrole lopte, možemo da odbacimo kontrolu lopte, jer je nije imao. Upućena je u prostor između njega i protivnika. Pitanje ko bi loptu stigao prije, mislim da bi prije stigao protivnički igrač. Kada pričamo o VAR-u, bespotrebno se sudija javio."

Vidi opis Zdravko Jokić potvrdio da je Partizan oštećen: "Sudija je pogriješio, nije tako trebalo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Ističe da odgovornost za ovo nije samo u rukama glavnog sudije Stefana Jeknića, već da je najveća greška VAR sobe i sudije Milana Mitića koji je bio tamo.

"Ovaj VAR sudija je sudio meč Vojvodine i OFK Beograda u Novom Sadu i za sličnu situaciju je dao žuti, bolji je na terenu nego u VAR sobi. Sudija u VAR sobi je obavezan da prikaže sudijama što bolji VAR ugao. Iz ove kamere ne može da procijeni koliko je lopta blizu igrača. Kamera sa centralne pozicije se vidi da lopta nije dodata njemu, nego u prostor i da igrač u bijelom može da se uključi. Šteta što je sudija promijenio odluku. VAR sudija se bespotrebno javio, biće sankcionisan za to."

"Nije penal za Partizan"

Nova pravila fudbalske igre. https://t.co/X6MJgQL0A8 — FK Partizan (@FKPartizanBG)October 18, 2026

Za kraj je pričao o situaciji iz 80. minuta koju je Partizan objavio i na svojim društvenim mrežama. Tražili su crno-bijeli penal zbog igranja rukom u kaznenom prostoru. Jokić smatra da je donijeta dobra odluka.

"Bio je u dobrom položaju. Imamo situaciju gdje se igrač bori, pada na lijevu i desnu ruku spušta na loptu. Ovom radnjom nije došao u prednost, nije sebi loptu gurnuo, nije je smirio, udario je po njoj, lopta odskače. Ruka je došla kao njegovo klizanje, normalno da će tako da se kreće ruka. Ne može da se kaže da je namjerno, nije ostvario nikakvu prednost. Nije sebi poboljšao situaciju", zaključio je Jokić.