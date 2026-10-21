Krilni napadač Partizana Demba Sek uputio izvinjenje i odmah vraćen na treninge prvog tima.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler PartizanaDemba Sek vraćen je na treninge prvog tima, nakon što mu je ukinuta suspenzija zbog koje je trenirao odvojeno od ostatka ekipe. On je uputio izvinjenje, koje je Saša Ilić zahtijevao nakon prestupa zbog kojeg ga je kaznio.

Kako prenosi "Telegraf", Sek je odlučio da se izvini i tako sebi "kupi kartu" za povratak u tim. Podsjećamo, Demba Sek je prvobitno odbio da uputi izvinjenje nakon tuče na treningu sa krilnim napadačem Nikolom Čumićem.

Vidi opis Partizan vratio Dembu Seka u tim: Saša Ilić čuo izvinjenje ofanzivca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Sek je odradio jutarnji trening Partizana i trebalo bi da se nađe u konkurenciji već za naredni meč crno-bijelih. Tim iz Humske će u subotu na svom terenu igrati protiv Čukaričkog, a to će biti i nova prilika da Demba Sek obuče dres i istrči na teren.

Ostaje da se vidi da li će mu Saša Ilić ukazati povjerenje od prvog minuta ili će se ipak opredijeliti za neku drugu opciju jer je Sek propustio sedam dana treninga sa timom. Za to vrijeme je Partizan odigrao i jednu utakmicu, ali na gostovanju u Pančevu nije uspio da izbjegne poraz od Železničara.

Demba Sek je svakako među najboljim igračima u trenutnom timu Partizana, ali... Ni njegova forma nije sjajna u posljednje vrijeme, nakon što je na odličan način započeo sezonu. Već neko vrijeme je bez konkretnog učinka, a u međuvremenu su se gomilali incidenti koje mu je klub tolerisao. Sve dok nije nasrnuo na Čumića tokom treninga.