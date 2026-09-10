Stigla nova ponuda za Dembu Seka: Partizan će bogato zaraditi od Senegalca

Demba Sek bi mogao da nastavi karijeru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Partizana Demba Sek ujedno je najkritikovaniji i najzapaženiji fudbaler crno-bijelih, a njegova prodaja je i dalje opcija u Humskoj. Iako su krajem juna produžili ugovor do 2029. godine, ponude samo pristižu. Posao sa Hetafeom je propao, ali tu nije kraj interesovanjima za Senegalca koji je i sam voljan da napusti klub.

Kako prenosi "Arenasport", u priču se uključio Al Šardža klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je poslao ponudu od 4.000.000 evra uz dodatni milion koliko bi klub iz Humske mogao da zaradi kroz bonuse.

Dodaje se da je Sek voljan da prihvati ovu ponudu, a za Partizan bi ovaj novac bio i te kako koristan u nastavku sezone i utisak je da se samo čekala suma koja će zadovoljiti čelnike kluba.

Zašto je propao transfer u Hetafe?

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić rekao je da je malo nedostajalo da crno-bijeli ostvare milionski transfer Dembe Seka u Hetafe. U pitanju je bila ponuda od pet miliona evra, ali su Španci odustali zbog kršenja finansijskog fer-pleja.

"Sek je primjer raskoraka između onoga što javnost i struka sude ili ocjenjuju. Da li bi neko dao pet miliona evra za nekog ko ne vrijedi? Trener Hetafea Hoze Bordalas bio je očaran igrama Seka u dvomeču i rekao je: 'Dovedite mi samo ovog igrača.' Hetafe je bio u internom problemu, u pitanju je bila zabrana dovođenja igrača zbog finansijskog fer-pleja. Iz tih razloga Španci nisu mogli da uđu u proces kupovine Seka. Sigurno ćemo imati još ponuda za Seka, sad ili u januaru", rekao je Rasim Ljajić povodom ovog slučaja.

Prošle sezone Demba Sek bio je na pozajmici u Humskoj iz Torina, a tokom ljeta su crno-bijeli otkupili njegov ugovor za 1,4 miliona evra od Italijana. Njegova forma je varirala tokom sezone, Saša Ilić nije bio zadovoljan disciplinom i zalaganjem, pa je najbolja opcija prodaja nesumnjivo velikog talenta.