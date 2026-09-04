Kako je propao transfer Dembe Seka iz Partizana u Hetafe? "Trener htio samo njega, drugo je bilo problem"

Partizan je ovog ljeta bio nadomak prodaje Dembe Seka Hetafeu za pet miliona, ali onda se dogodio problem na koji crno-bijeli nisu mogli da utiču

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić rekao je da je malo nedostajalo da crno-bijeli ostvare milionski transfer Dembe Seka u Hetafe. Upravo je rival tima iz Humske u plej-ofu za Konferencijsku ligu htio da odmah odvede visokog Senegalca, ali se nije dogodilo zbog administrativnih razloga. U pitanju je bila ponuda od pet miliona evra.

"Sek je primjer raskoraka između onoga što javnost i struka sude ili ocjenjuju. Da li bi neko dao pet miliona evra za nekog ko ne vrijedi? Trener Hetafea Hoze Bordalas bio je očaran igrama Seka u dvomeču i rekao je: 'Dovedite mi samo ovog igrača.' Hetafe je bio u internom problemu, u pitanju je bila zabrana dovođenja igrača zbog finansijskog fer-pleja. Iz tih razloga Španci nisu mogli da uđu u proces kupovine Seka. Sigurno ćemo imati još ponuda za Seka, sad ili u januaru", kazao je Rasim Ljajić za "Sportski žurnal".

Partizan ovog ljeta otkupio Seka

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Prošle sezone Demba Sek bio je na pozajmici u Humskoj iz Torina, a tokom ljeta su crno-bijeli otkupili njegov ugovor za 1,4 miliona evra od Italijana. Senegalčeva forma je varirala, kao i praktično sve vrijeme u Humskoj, ali je u svojim dobrim nastupima pokazao nesporan talenat. U dvomeču protiv Hetafea bio je strijelac u Madridu, a u revanšu u Beogradu pogodio je stativu.

Sekov učinak ove sezone je četiri postignuta gola u 10 nastupa.

Problemi sa disciplinom

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

U toku avgusta trener Partizana Saša Ilić javno je govorio o tome da je Demba Sek kršio interna pravila u svlačionici, kao i da je kasnio, a javnost je poslije toga mogla da pročita i da je usred noći bježao iz karantina.

Senegalac se javno oglašavao u tom periodu i demantovao optužbe, čak ističući da "niko ne radi više od njega". Doduše, priznao je tada da jeste zakasnio na polazak klupskog autobusa pred polazak na gostovanje Hetafeu.