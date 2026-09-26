Koliki je budžet srpskih klubova u odnosu na italijanske?

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizanasavladali su Olimpiju iz Milana rezultatom 92:76 u prvom kolu Evrolige, a dan kasnije je otkriven budžet italijanskog velikana. Tačnije, Gazeta delo Sport je otkrila koji tamošnji timovi su najviše uložili za sezonu 2026/27.

Na vrhu liste je upravo Olimpija, sa budžetom od 40 miliona evra. Iako se "manekeni" nisu previše istrošili ljetos, troškovi su ostali na nivou prošlosezonskih.

Slijedi Virtus koji ove sezone gotovo ništa nije potrošio i ima budžet oko 25 miliona evra. Slijede Tortona sa 14,5 miliona i Roma sa 12 miliona evra.

Venecija prati sa 11 miliona, dok Napoli i Vareze imaju troškove od 10 miliona, dok Trento ima 7 miliona.

Koliko je to u odnosu na srpske klubove?

Vidi opis Partizan pobijedio tim sa drastično većim budžetom: Olimpija Milano prednjači u Italiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić otkrio je da se budžet kluba neće previše razlikovati u odnosu na prošlogodišnji koji je bio oko 20 miliona evra.

"Budžet će biti negdje na nivou onog iz prošle sezone, ali nećemo imati neka opterećenja poput ugovora igrača koji nisu imali ulogu u sastavu ili nisu igrali u Zvezdi prošle sezone. Slušam priče da Zvezda troši desetine miliona evra ili da nema limit u tom smislu, što je potpuna neistina. Kad Evroliga ili specijalizovani portali objave budžete bazirane na egzaktnim podacima onda mnogi 'zaborave' šta smo govorili. Ne oglašavamo se često u javnosti, ali smo otvoren klub. Mi kao klub nemamo pisano pravilo za ograničenja plate kada pregovaramo sa igračima. Ali, jasno je da nismo ni do sada niti ćemo imati igrača koji značajno odskače svojim ugovorom u odnosu na druge."

Izvor: MN Press/Dušan Milenković/ATA images

Prvi čovjek crno-bijelih Ostoja Mijailović je ostao zakopčan na ovo pitanje tokom izlaganja o aktuelnom prelaznom roku.

"Na tome radimo svakodnevno, ali za razliku od nekih drugih, više volimo da radimo nego da pričamo. Već imamo potpisane igrače, imamo nekoliko ugovora koji još nisu zvanično objavljeni i radimo na još nekoliko veoma važnih pozicija. Siguran sam da ćemo imati izuzetno konkurentan tim. Budžet za igrački kadar biće nešto veći nego prošle godine, iako je prošlogodišnji bio najveći u istoriji kluba kada govorimo o apsolutnim brojevima... Mi želimo da gradimo tim planski", rekao je Mijailović. Prema dostupnim informacijama, budžet crno-bijelih za prošlu sezonu je iznosio 27 miliona evra.

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