Novac i dragocjeni savjeti: Kome je sve pomogao Novak Đoković?

Srpski as Novak Đoković ponovo je u ulozi mentora.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković tokom dana je stigao u Peking, gdje će se takmičiti na turniru iz serije 500 poslije 11 godina. Nije trošio vrijeme, odmah je odradio trening, a za današnju sparing partnerku je odabrao Poljakinju Igu Švjontek. Srpski as je ponovo nesebično dijelio savjete jednoj od najboljih teniserki današnjice, kao što to konstantno radi u posljednje vrijeme.

Poznato je da je u ulozi mentora Arini Sabalenki i mladoj teniskoj nadi Ivi Jović, a očigledno i Iga prolazi kroz fazu u kojoj nije najzadovoljnija svojim nivoom tenisa.

Đoković je kao i uvijek pronašao vremena da joj ukaže na eventualne greške i da sugestije...

"Novak kao inspiracija"

Poljakinja je često isticala da joj je Rafael Nadal najveći idol, ali u posljednje vrijeme govori da joj je srpski as inspiracija.

"Mislim da nam je takmičenje u krvi. Ja, kada igram mečeve, ne razmišljam o statistici i rekordima. To je definitivno bio njegov cilj, ali priznaću da mi uvijek samo želimo da izađemo na teren i pobijedimo. Bez obzira na to koja je runda i šta je ulog. Na neki način, kada bismo mi kao igrači stalno razmišljali o tim poenima, brojkama i statistici, bilo bi nam mnogo teže. Ne igramo tenis da bismo razmišljali o tome", rekla je Iga jednom prilikom o Đokoviću.

Kada je riječ o dugovječnosti i motivaciji, često se "poziva" na Novaka.

"Perspektiva se mijenja, ali uvijek morate da podsjećate sebe da uživate u igri. Ponekad to nije lako sa toliko mečeva godišnje, imaćete loše dane ili će vam suditi. Ali ključno je vratiti se tom osjećaju. Na primjer, Novak može da igra toliko dugo. Postigao je sve, ali i dalje uživa u pobjeđivanju i tom osjećaju. Zato je sjajno gledati ljude poput njega i pronalaziti inspiraciju", rekla je Poljakinja.

Kome je sve pomogao Novak?

Poznato je da je Đoković finansijski pomogao sunarodnika Hamada Međedovića, što je jednom prilikom otkrio njegov otac. Najbolji na svijetu je često sparingovao sa Holgerom Runeom i Danac je u više navrata isticao koliko mu je značilo to iskustvo. Najbolji primjer je Janik Siner kojem je Đoković najviše pomogao na startu karijere, detaljno je njegovom treneru Darenu Kejhilu otkrio na čemu bi trebalo više da porade, a ubrzo je Italijan postao njegov najveći rival na ATP turu.

Što se tiče WTA tura, Novak rado daje savjete kolegicama, a perspektivna Iva Jović mu je među omiljenim učenicama. Što se tiče motivacije i mentalnih treninga, najviše je pomagao Sabalenki i Švjontek.

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