Federera pitali ko je najbolji teniser svijeta: Novaka Đokovića nije ni spomenuo

Rodžer Federer iznenadio je izjavom o najboljem teniseru, ne spominjući Novaka Đokovića, već ističući Janika Sinera i druge igrače.

Izvor: TNT sports/Screenshot

Švajcarski teniser Rodžer Federer organizuje "Lejver kup" u Londonu i tim povodom dao je nekoliko intervjua, a u jednom od najinteresantnijih za "TNT Sports" upitan je za aktuelnu situaciju u muškom tenisu, odnosno koga to "RF" vidi kao trenutno najboljeg igrača na planeti.

Iako je već pet godina u penziji, Federer i dalje temeljno prati dešavanja u tenisu i ima svog favorita, a mnoge je iznenadilo što nije, makar iz poštovanja, spomenuo i Novaka Đokovića kada je upitan za najboljeg igrača svijeta.

Ko je za Federera najbolji?

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"Rekao bih možda Janik Siner, jednostavno zbog ogromne dominacije koju je pokazao na mastersima ove sezone (pet titula), igrao je sjajno sve do povrede", rekao je Rodžer Federer koga često optužuju da ne podnosi Italijana, ali izgleda da nije tako, sudeći po ovom komentaru.

"A šta ta povreda ima veze sa njegovim nivoom igre? Mislim da je, kada se pojavi na terenu, bio najbolji. Zato mu je i plasman na rang-listi tako visok", rekao je Federer.

Spomenuo još dvojicu

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"Mislim da je debata otvorena, ali samo na osnovu godine koju Janik Siner ima iza sebe, rekao bih da je izuzetno težak protivnik za imati...", rekao je Federer koji je potom spomenuo još dvojicu koja su iza njega na ATP listi - za njega najboljeg Karlosa Alkaraza i sjajnog Sašu Zvereva, osvajača dva grend slema u 2026.

"Sada takođe znamo da, kada je Karlos na svom apsolutnom maksimumu, možda jeste, a ja bih čak rekao da jeste, najbolji igrač na svijetu", naglasio je Federer i dodao da to "zna i Karlitos".

"Saša Zverev je sada konačno tamo gdje smo se svi nadali da će jednog dana biti - osvojio je grend slem. I sada biste mogli da tvrdite da je možda baš on trenutno igrač koga treba pobijediti u direktnom duelu, jer se i Karlos vraća poslije povrede", zaključio je Federer.

Zašto ni riječ o Đokoviću?

Iako je jasno da Novak Đoković nije ove sezone u onoj svojoj prepoznatljivoj formi, zbog koje je pao van najboljih 10 na ATP listi, Rodžer Federer propustio je priliku da pokaže poštovanje prema jednom od svojih najvećih rivala. Mogao je, da je htio, da kaže da je i Novak Đoković u toj konkurenciji kada je na vrhuncu forme, što je istina, i vidjeli smo to na Australijan openu.

Na US Openu je to bio spreman da kaže, sada nije: "Mislim da će Novak, kad god se pojavi na nekom turniru, a posebno na grend slemu, uvijek imati šansu da osvoji titulu. To je moje mišljenje. Veoma cijenim Novaka i imao sam priliku da vidim šta sve može. Ne samo jednom, ne samo ovdje ili tamo, već na svim mjestima i na najvišem mogućem nivou. Zato uvijek mislim da, dok god je u žrijebu, postoji šansa", rekao je Federer prije nekoliko nedjelja i nastavio:

"Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih i dalje igra, jer zaista voli tenis. Vjeruje da još može da osvoji velike titule, a i ja tako mislim".

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