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"Mali Lane" odstranjen iz reprezentacije Srbije: Opet nedisciplina, Bata Mirković ga poslao kući

"Mali Lane" odstranjen iz reprezentacije Srbije: Opet nedisciplina, Bata Mirković ga poslao kući

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Mladi srpski napadač Lazar Jovanović odstranjen iz mlade (U-21) reprezentacije Srbije zbog nediscipline, odlukom selektora Zorana Bate Mirkovića.-

Lazar Jovanović odstranjen iz mlade (U-21) reprezentacije Srbije Izvor: MN PRESS

Mladi reprezentativac Srbije Lazar Jovanović (19) odstranjen je iz mlade (U-21) reprezentacije Srbije odlukom Zorana Bate Mirkovića, objavio je "Sport klub". Ponovo je razlog nedisciplina, kao i kada je prije tri godine selektor Aleksandar Luković takođe sklonio iz nacionalnog tima starijeg sina legendarnog srpskog napadača Milana Laneta Jovanovića (45). 

Reprezentacija Srbije okupila se poslije dugo vremena u Novom Sadu i igraće narednih sedmica prijateljske utakmice protiv Iraka i Rusije, u sklopu početka priprema za Evropsko prvenstvo 2027, kojem je Srbija domaćin zajedno sa Albanijom. Ipak, za napadača Udinezea više neće biti mjesta u Mirkovićevom timu. U bazi "Orlića" u Fudbalskom centru Vujadin Boškov u Veterniku Jovanović se zadrža veoma kratko, jer je selektor Mirković prije samo nekoliko dana okupio srpske nade.

Jovanović je nedavno napravio milionski transfer iz Štutgarta u Udineze. Italijani su ga platili 6,5 miliona evra i dobiće ga nazad iz Novog Sada ranije nego što je bilo planirano. Bez "Malog Laneta", Orlići će igrati 25. septembra i 28. septembra protiv vršnjaka iz Iraka, a 2. i 5. oktobra protiv mlade reprezentacije Rusije.

"Mali Lane" će se u tom periodu već pridružiti svom novom timu i srpskom treneru na klupi Udinezea, Kosti Runjajiću.

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