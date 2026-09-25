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Katastrofalan debi Motlija za Zvezdu: Duže od decenije niko nije odigrao tako loše

Katastrofalan debi Motlija za Zvezdu: Duže od decenije niko nije odigrao tako loše

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Džonatan Motli imao je katastrofalan debi za Crvenu zvezdu, sa indeksom 'minus 13' protiv Žalgirisa, što je drugi najlošiji individualni indeks u istoriji lige.

Džonatan Motli katastrofalan debi za Crvenu zvezdu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Novi centar Crvene zvezde Džonatan Motli imao je košmarni debi za srpski tim u porazu protiv Žalgirisa - toliko loš da je imao indeks "minus 13", drugi najlošiji u istoriji lige. Samo je nekadašnji centar Fenerbahčea Luka Žorić u sezoni 2013/14 na utakmici turskog velikana imao negativniji indeks, "minus 14", tvrdi specijalizovani portal "Basket njuz".

Motli je na debiju protiv Litvanaca bio u tolikom problemu na terenu da je Zvezda sa njim na terenu bila u rezultatskom minusu od čak 19 poena. Povratnik u Evropu iz NBA Jonas Valančijunas održao je čas košarke protiv Amerikanca i primorao Motlija sa saigračima na čak šest izgubljenih lopti, uz pet napravljenih ličnih grešaka i nijednu iznuđenu.

Mučio se Zvezdin centar svih 14 minuta

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iskusni centar Zvezde završio je utakmicu sa dva poena, uz katastrofalan šut iz igre (1/7 za dva, 0/2 za tri), kao i uz dvije asistencije. A sve to ostvario je samo za 14 minuta na terenu.

Motlijev negativni "plus-minus" koš-količnik bio je najlošiji među svim igračima koji su u četvrtak igrali u Evroligi.

"Motli se tako izjednačio sa Erlom Klarkom, koji je takođe zabilježio PIR -13, kao igrač Budućnosti u sezoni 2018/19", naveo je litvanski portal u svojoj analizi.

Trener Ibon Navaro branio Motlija

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Zvezde Ibon Navaro rekao je poslije meča da je Motli svjestan da je loše odigrao i da niko nije tužniji zbog toga od njega.

"Ne mogu ništa da kažem za Motlija, nije lako igrati košarku sa četiri ofanzivna faula. Znali smo da to može da se desi. Moramo da analiziramo, da mu pomognemo. Svi mogu da imaju loš dan. Imaće nas da mu pomognemo da ima bolji meč", kazao je Španac i stao iza svog košarkaša.

S obzirom na to da je odgođeno kompletno prvo kolo ABA lige, Motli će priliku za iskupljenje imati sljedeće nedjelje, u "duploj" evroligaškoj nedjelji protiv svog bivšeg tima Hapoel Tel Aviva (utorak) i potom protiv Efesa (četvrtak). Kao i jučerašnji, i ti mečevi biće odigrani u Beogradskoj areni.

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Tagovi

Džonatan Motli KK Crvena zvezda KK Žalgiris Evroliga

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