Saša Ilić: "Demba Sek je moja velika greška"

Trener Partizana Saša Ilić istakao je na konferenciji za medije pred naredni meč Superlige protiv Železničara iz Pančeva da snosi dio odgovornosti za ponašanje Dembe Seka.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan u nedjelju od 18:30 gostuje ekipi Železničara u Pančevu u 12. kolu Superlige, a na tom meču neće biti Dembe Seka. Senegalski krilni napadač je izbačen iz ekipe nakon sukoba Dembe Seka i Nikole Čumića na treningu.

Sada je o tome govorio Saša Ilić koji je krenuo od sebe i prvo kritikovao svoje propuste. Istakao je da je od starta vidio nedisciplinu, ali nije reagovao blagovremeno.

"Pa hajde da počnem prvo od sebe, to smatram svojom velikom greškom od kako sam došao u Fudbalski klub Partizan, vidio sam neke određene stvari po pitanju nediscipline igrača. Moje uverenje je bilo da ćemo kroz neke razgovore prevazići to, jer je interes Partizana iznad svih. Neke stvari se ponavljaju. Desila se situacija sa Dembom Sekom, što sam ja htio da ispeglam, jer nismo u sjajnoj situaciji. Da se to ostavi za zimski prelazni rok.

Demba je odstranjen, jer nije htio da se izvini ispred igrača. Do daljnjeg neće biti u ekipi. Ono što moram da kažem, Partizan mora da mijenja svoj DNK, ispred svih vas mogu da kažem da sam najodgovorniji koji će se truditi da promijeni DNK. Imam toliko utakmica u Partizanu, proveo sam toliko godina na Teleoptiku i znam kako treba da se ponaša fudbaler Partizana. Tu ne ulazim fudbalske kvalitete, ulazim u druge kvalitete, ljudske i u nekom narednom periodu će se Partizan oslanjati na to da ljudi budu svjesni veličine FK Partizana. Svi će morati tako da se ponašaju, uključujući i mene", rekao je Saša Ilić.

Zašto je tek sada odstranjen Demba Sek?

Govorio je o kaznama za De,bu Seka i Ibrahima Zubairua Saša Ilić, a takođe se dotakao i krilnog igrača koji je takođe bio kažnjen, pa je vraćen u tim. Kako kaže on je popravio svoje ponašanje.

"Ne možemo da pričamo tu samo o Seku. Rekao sam da Partizan mora da mijenja DNK igrača, ne samo i Zubairu, koji je bio kažnjen, nego i drugi igrači koji dolaze iz omladinske škole Partizana. Da ostavimo to sve za naredni period, kada se završi polusezona. Moram da kažem da Partizan mora da mijenja DNK. Ja sam trener, ja sam osoba koja je najodgovornija za rezultate FK Partizan, koji su takvi kakvi su i koji nisu u renomeu kluba. Mora da se poštuje institucija FK Partizan.

Ja sam dao jednu šansu Zubairuu, dao sam šansu i Seku da ustane ispred svih igrača i da kažem da neće više to da radi. Odbio je to i odstranjen je. Zubairu se izvinio, novčanu kaznu je platio. To nije moj domen, nego čelnika. Ponašanje Zubairua je drugačije nego prije toga. Ne znam šta će Sek raditi, ono što će morati da bi se vratio u FK Partizan je da se izvini.

Razumijem situaciju da je Sek jedan od najboljih igrača u polusezoni, ali neki kodeksi ponašanja moraju da se znaju u Partizanu. Ovo nije dobar momenat. Moja greška od kako sam došao u FK Partizan. Direktno sam odgovoran krivac, jer se to dešava kod mene. Sve ima neku istoriju već nekoliko godina unazad. I ja ako već moram da kažem, a imam pravo, jer sam sa druge strane dobio enormnu podršku navijača, možda i nezasluženo, s obzirom na rezultate, a to je da probam da vratim igrače i da one koji dođu, da budu svjesni šta je taj klub.

Ljudi iz kluba su upućeni u dešavanja. Ponavljam, ja sam htio da ovo prođe nezapaženo, jer je ostalo sedam-osam utakmica do kraja jesenjeg dijela. Da radimo stvari na polusezoni. Dao sam mogućnost da se Sek izvini ostalima, on to nije uradio i zato je izbačen iz ekipe", rekao je Saša Ilić.