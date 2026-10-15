Incident u Partizanu: Saša Ilić izbacio Dembu Seka iz tima

Demba Sek napravio je novi problem u Partizanu, pa je Saša Ilić odlučio da ga skloni iz tima.

Izvor: MN PRESS

Trener FK Partizan Saša Ilić odstranio je Dembu Seka zbog incidenta na treningu, na kojem je nasrnuo na jednog od saigrača, objavio je "Mozzart sport".

Tek će se saznati da li je Sek udaljen iz sastava privremeno ili trajno.

Saša Ilić već je ove sezone kažnjavao zbog nediscipline, pa je Ibrahim Zubairu već išao na "hlađenje", a i tada je bilo javnih poruka Seku da i on povede računa.

Nije Sek nedisciplinovan od ove sezone, jer je imao ispade i prošle, a u medije je dospjela i informacija da je u tri ujutru bježao iz karantina.

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