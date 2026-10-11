Trener Saša Ilić istakao je tri pozitivne stvari nakon pobjede Partizana nad Novim Pazarom, uključujući povratak Marija Jurčevića.

Izvor: arena 1 premium

Partizan je napokon stigao do pobjede u domaćem takmičenju, ali trener Saša Ilić poslije trijumfa nije želio mnogo da govori o pobjedi. Legenda crno-bijelih je poslije minimalne pobjede od 1:0 protiv Novog Pazara bila iskrena - tri stvari su bile dobre.

Partizan je pobijedio i to je najvažnije. Ipak, trener Saša Ilić imao je svoje tri stavke koje je želio da istakne i poslije pobjede je bio jasan: "Tri stvari su dobre - pobjeda poslije dužeg vremena, povratak Marija Jurčevića i nismo primili gol", rekao je u razgovoru za Arenu sport.

Vidi opis Saša Ilić: "Tri stvari su bile dobre" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

A kad je pitanje o tome šta nije bilo dobro u timu Partizana? Ilić ipak nije želio da kudi tim javno. "Ostaviću to za svlačionicu", dodao je.

Nema mnogo vremena za radovanje poslije pobjede nad Novim Pazarom. Legenda crno-bijelih već zna šta je sljedeći plan: "Slijedi priprema za narednu utakmicu protiv Železničara iz Pančeva", zaključio je.

Šta je rekao Strahinja Pandurović?

Nakon što je gol Žea napravio razliku u Humskoj, Novi Pazar nije uspio da preokrene. Trener gostujućeg tima Strahinja Pandurović je i pored poraza bio zadovoljan izdanjem plavo-bijelih.

"Zadovoljan sam izdanjem tima, nemamo dobre rezultate ovdje u Humskoj. Prezadovoljan sam prvim poluvremenom, neke polukontre, kontre nismo iskoristili. Ne znam koliko puta smo okvir gola pogodili. Prezadovoljan sam kako smo igrali. U najmanju ruku smo zaslužili jedan bod", rekao je.

Vidi opis Saša Ilić: "Tri stvari su bile dobre" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

"Bolje se snalazimo protiv jačih protivnika, kad neko hoće da se nadigrava, to smo i pokazali. Imamo jako bitne utakmice u narednom periodu, već sutra im se okrećemo. Saletu i Partizanu želim sve najbolje."

Godine karijere su ga vezivale za Partizan, ali je Pandurović sad dio Novog Pazara. "Teško je, poslije decenije na jednim ili drugim pozicijama, malo su pomiješana osjećanja. Mi smo profesionalci, moramo maksimalno da uradimo posao. Trenutno radim u Novom Pazaru i to je jedini klub kojem želim najbolje. To smo i pokazali danas na utakmici", zaključio je.

Bonus video:

Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)