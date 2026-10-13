Darko Brašanac završio fudbalsku karijeru i postao pomoćni trener španskog kluba

Bivši đak i trofejni vezista Partizana Darko Brašanac završio je karijeru i postao asistent trenera u Osasuni u Španiji.

Izvor: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia

Bivši vezista Partizana Darko Brašanac (34) završio je karijeru i postao trener. On se pridružio stručnom štabu Osasune koji će voditi šef struke Jagoba Arasate.

"Darko Brašanac (Čajetina, Srbija, 12. februar 1992) vratiće se u Pamplonu kao asistent trenera. Srbin, koji je nastupao za "crveno-bijele" između 2019. i februara 2024. godine pod vođstvom trenera iz Berijatue, odlučio je da završi fudbalsku karijeru kako bi se pridružio Arasateovom stručnom štabu. Sa 34 godine, i nakon što je dres tima nosio na 121 zvaničnoj utakmici, započinje novu fazu kao asistent u Osasuni", saopštio je njegov novi-stari klub.

Brašanac je prošle sezone igrao za Malagu i sa njom se vratio u Primeru, ali potom i odlučio da je to bio kraj. U Španiji je igrao tačno 10 godina, koliko je prošlo od kada je iz Partizana otišao u Betis. Nastupao je i za Leganes (dva puta) i Alaves, a u Osasuni je proveo čak pola decenije.

Kao svojevremeno veliki talenat Partizana, Brašanac je zaigrao za prvi tim u sezoni 2009/10, kao tinejdžer igrao sa crno-bijelima u Ligi šampiona 2010. i napustio Humsku sa dvije titule prvaka Srbije i dva trofeja Kupa.

"Nisam sanjao povratak, sve sam ostvario"

Prethodnih godina crno-bijeli su pokušavali da vrate Brašanca, ali on je ipak svoju budućnost vezao za Španiju.

"Ne znam kako će ovo ljudima djelovati, ali kad sam otišao, nisam sanjao povratak. Nisam nikad rekao da ću se vratiti. Jedan od razloga je taj što sam sa Partizanom ostvario sve što sam htio: bio prvak države, osvajač kupa, plasirao se u Evropu, nosio kapitensku traku kad Saša Ilić nije bio na terenu... Ne mogu da kažem da mi nešto fali. Druga stvar: nije samo pitanje sporta, imamo i ljudsku stranu, jer smo mi osobe i van terena. Devet godina sam u Španiji, porodica mi je navikla na život tamo, ponekad su neka iskustva bitna za našu djecu. Čak nije ni pitanje finansija... Jednostavno, nismo razmišljali. Našli smo se u Španiji", govorio je on svojevremeno o odluci da ipak ostane u Španiji.

Njegova kuća i dalje je u toj zemlji i tamo će biti i ubuduće.

Pogledajte 00:11 Najbolja šansa za Partizan Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)