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Darko Brašanac uveo Malagu u Primeru nakon 8 godina!

Darko Brašanac uveo Malagu u Primeru nakon 8 godina!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Malaga se vratila u La Ligu uz pomoć Darka Brašanaca, koji je odigrao ključnu ulogu u plej-ofu. Da li će ostati u klubu?

Malaga se poslije 8 godina vratila u Primeru Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Malaga se poslije osam godina vratila u La Ligu pošto je bila bolja od Almerije u plej-ofu za ulazak u višu diviziju. U prvom meču bilo je 0:0 i to je govorilo da je Almerija u prednosti, međutim Malaga je u gostima napravila iznenađenje i golovima Čupe i Larubije došla do pobjede od 2:1.

Ulogu u promociji Malage imao je i povremeni reprezentativac Srbije Darko Brašanac koji je ušao u završnici meča i pomogao da se sačuva prednost od jednog gola, a ostaje još da se vidi da li će ostati u Andaluziji i poslije ovog ljeta.

Njemu ugovor ističe krajem mjeseca i trenutno se vode pregovori oko produžetka, pošto je mnogo puta već pokazao da je "vojnik" kluba. Ove sezone nije igrao mnogo, ali je na 15 utakmica (356 minuta) i dalje "ginuo za dres", što je nekada i najvažnije, što su i navijači znali da cijene.

Brašanac (34) je inače ponikao u Partizanu iz koga je otišao prije decenije u Betis. U Španiji je igrao za Leganes, Alaves, Osasunu, pa opet Leganes i na kraju Malagu. 

Nada se i nastavku tog niza u Španiji gdje je u elitnom takmičenju odigrao preko 200 utakmica.

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Tagovi

Malaga Primera fudbal Darko Brašanac

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