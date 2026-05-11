Mestalja slavi Umara Sadika! Bivši golgeter Partizana donio Valensiji važna tri boda u borbi za opstanak!

Umar Sadik je postigao ključni gol za Valensiju, koja je savladala Atletik Bilbao 1:0 i napravila važan korak ka opstanku u La Ligi.

Fudbaleri Valensije savladali su Atletik Bilbao u gostima rezultatom 1:0 (0:0) u utakmici 35. kola španske La lige.

Prioritetni cilj "slijepih miševa" jeste da obezbijede opstanak, ka čemu su napravili veliki korak ovog vikenda na "San Mamesu".

Junak trijumfa tima sa "Mestalje" bio je Umar Sadik koji je u 72. minutu realizovao dobar napad, ali i "poništio" promašeni penal Uga Dura iz prvog poluvremena.

Valensija sada ima 42 osvojena boda, pet više od 18-plasiranog Alavesa, prvog "ispod crte", ali i samo dva boda manje od sedmopasiranog Hetafea, koji je na sedmom mjestu i poziciji koja vodi u Evropu.