Mestalja slavi Umara Sadika! Bivši golgeter Partizana donio Valensiji važna tri boda u borbi za opstanak!

Fudbaleri Valensije savladali su Atletik Bilbao u gostima rezultatom 1:0 (0:0) u utakmici 35. kola španske La lige.
Prioritetni cilj "slijepih miševa" jeste da obezbijede opstanak, ka čemu su napravili veliki korak ovog vikenda na "San Mamesu".
⚽EL GOL DE UMAR SADIQ⚽— FCEnJuego (@Manuu_av)May 10, 2026
El delantero adelanta al Valencia frente al Athletic Club a falta de pocos minutos para el final del encuentro
Gol muy valioso para garantizar la permanencia del Valencia#laliga
Junak trijumfa tima sa "Mestalje" bio je Umar Sadik koji je u 72. minutu realizovao dobar napad, ali i "poništio" promašeni penal Uga Dura iz prvog poluvremena.
Valensija sada ima 42 osvojena boda, pet više od 18-plasiranog Alavesa, prvog "ispod crte", ali i samo dva boda manje od sedmopasiranog Hetafea, koji je na sedmom mjestu i poziciji koja vodi u Evropu.