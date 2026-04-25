Bivši napadač Partizana spasio Valensiju od ispadanja iz Primere

Umar Sadik se pojavio kada je bio najpotrebniji u dresu Valensije i pogodio je za pobjedu i bodove koji vjerovatno znače opstanak u Primeri.

Na pet kola do kraja Umar Sadik je praktično donio opstanak ekipi Valensije. Velikan sa "Mestalje" koji godinama tavori sada je pobjedom nad Đironom 2:1 (0:0) skoro sigurno opstala. Valensija imao 39 bodova na 11. mjestu dok Sevilja u zoni ispadanja ima pet bodova manje.

Sve je počelo glom Ramazanija u 50. minutu, a onda je tačku na pobjedu stavio Nigerijac. Hose Gaja je centrirao se lijevog krila i Sadik je glavom smjestio loptu u mrežu. Pogledajte i kako:

Ovo je treći gol Umara Sadika ove sezone, a u to ima dvije asistencije. Prošle godine je bio u Real Sosijedadu, a od odlaska iz Partizana najbolje partije pružao je u Almeriji.

Šta se desilo na drugim mečevima?

Barselona je napravila još jedan korak ka tituli pošto je uspjela da pobijedi Hetafe 2:0 (1:0) pogocima Fermina sa penala i Rašforda u 74. minutu. Alaves je preskočio zonu ispadanja pobjedom nad Majorkom 2:1 (0:1). Povela je Majorka, a onda je Martinez sa dva gola preokrenuo.

