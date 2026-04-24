Sevilji se smiješi ispadanje iz Primere: Nemanja Gudelj je korak bliže Crvenoj zvezdi?

Nemanja Gudelj se suočava sa ispadanjem iz La Lige, a njegov transfer u Zvezdu postaje sve izvesniji. Šta to znači za njegovu budućnost?

nemanja gudelj ispada iz lige sa seviljom

Srpski reprezentativac Nemanja Gudelj sve je bliže ispadanju iz La Lige sa Seviljom. Promjena trenera je samo kratkotrajno "podigla" klub iz Andaluzije pošto je poslije pobjede nad Atletiko Madridom (2:1) uslijedio novi poraz, ovoga puta od Levantea, direktnog rivala u borbi za opstanak.

Levante je slavio 2:0 (1:0) protiv Sevilje golovima dvostrukog strijelca Ivana Romera. Pogodio je prvo u 38. minutu, dugo je Sevilja jurila izjednačenje, da bi isti fudbaler u 93. minutu na asistenciju Kervina Arijage - bivšeg igrača Partizana - potvrdio pobjedu.

Nemanja Gudelj je inače počeo meč i zamijenjen je poslije 72 minuta, kada je na teren poslat ofanzivac Peke, ali nije to mnogo pomoglo klubu iz Andaluzije koji je poslije 32 kola sada na bod daleko od zone ispadanja. Sevilja ima 34 boda, Alaves je na 33, Levante na 32, a ni Ovijedo nije izgubio sve šanse sa 28. Reklo bi se da svi do 11. mjesta i Rajo Valjekana nisu još sasvim bezbjedni i u tome je draž španskog fudbala.

U slučaju da Sevilja ispadne iz lige, što bi bila katastrofa za najtrofejniji klub u istoriji Lige Evrope, to bi značilo i da slijedi serija odlazaka iz kluba, a teško da bi u tom slučaju Nemanja Gudelj ostao na "Sančez Pishuanu".

Znamo da se inače već duže vremena priča o dolasku u Zvezdu, ali se onda pojavila informacija da je Sevilja spremila novi ugovor za iskusnog univerzalca. Teško da bi na njega pristao u slučaju da bude morao da igra drugoligaški fudbal, bez obzira što je već sedam godina u Sevilji.



Kako moze nekom da se smijesi nesto katastrofalno?

