Heroj Grobara je najgore pojačanje u istoriji Sosijedada

Umar Sadik je igrao sjajno u Partizanu i Almeriji, ali je odlazak u Real Sosijedad očigledno bio greška. Sada je proglašen za najgore pojačanje kluba u istoriji.

Izvor: MN PRESS

U Partizanu je eksplodirao i postao miljenik "Grobara", u Španiji dokazao klasu u Segundi u dresu Almerije, ali je za Real Sosijedad jedan od najvećih promašaja. "Marka" je ocijenila Umara Sadika kao najgore pojačanje u istoriji Real Sosijedada.

Prije tri i po godine Real Sosijedad ga je platio 20.000.000 evra, a on je za 57 mečeva u San Sebastijanu dao tek pet golova. Imao je velikih problema sa povredama, a sada se šuška da bi mogao da napusti tim za samo 4.000.000 evra.

Na listi najgorih pojačanja Real Sosijedada nalaze se i Luis Gasija, Hrvat Igor Cvitanović koji je stigao iz Dinama, kao i Arif Erdem, Turčin koji je bio potpuni promašaj 2000. godine.

Vižljasti nigerijski napadač je posle brojnih klubova koje je izmijenjao u Italiji došao 2019. godine na pozajmicu u Partizan, a zatim je i otkupljen. Odigrao je sjajno pa ga je za veliki novac i bonuse crno-bijeli tim prodao Almeriji. Poslije dvije odlične sezone u poslednjem momentu ljetnog relaznog roka 2022. godine došao je u Real Sosijedad,

Trebalo je da bude zamjena za skupo prodatog Aleksandera Isaka, ali kako je stigao za 20.000.000 evra tako se povrijedio. Protiv Atletiko Madrida je na debiju dao gol poslije samo 10 minuta u igri, ali je na trećem meču protiv Hetafea pokidao prednji ukršteni ligament koljena. Kada se vratio godinu dana kasnije više nije bio isti i sada se neće ni vraćati sa pozajmice Valensiji već će biti prodat nekome.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!