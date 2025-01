Umar Sadik je posljednja nada velikana: Klub se raspada godinama, a bivši igrač Partizana je spas!

Nigerijski napadač Umar Sadik napravio je još jedan veliki transfer u karijeri.

Nekadašnji napadač Partizana Umar Sadik ima novi klub! On će do kraja sezone kao pozajmljeni fudbaler Real Sosijedada nositi dres Valensije, kojoj predstoji grčevita borba za opstanak. Praktično, Sadik je posljednji adut Valensije u borbi za opstanak, koja će za jedan od najvećih španskih timova potrajati do posljednjeg kola.