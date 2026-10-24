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Fudbaleri Partizana izviždani u Humskoj

Fudbaleri Partizana izviždani u Humskoj

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nakon katastrofalnog nastupa u prvom dijelu meča protiv Čukaričkog, navijači Partizana ispratili su ekipu zvižducima u svlačionicu na poluvremenu.

fudbaleri partizana izvizdani u humskoj Izvor: MONDO/Dušan Ninković/MN press

Jako loše je izgledao Partizan protiv Čukaričkog u Humskoj, gdje su gosti dominirali u prvih 45 minuta. Golovima štopera Milana Đokovića poslije centaršuteva Marka Docića i Uroša Nikolića, "brđani" su poveli 2:0 i stvorili su toliko prilika da je su mogli bar još dva gola da postignu.

Lazar Marković je pripremao šanse za ekipu Mihajla Trajkovića i sa lijevog i sa desnog boka, a nije bila rijetkost i da fudbaleri Partizana sami dodaju gostima loptu u noge. Zbog tako lošeg nastupa, navijači crno-bijelih sa istočne i zapadne tribine ispratili su svoje ljubimce zvižducima u svlačionicu.

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Zvižduci za fudbalere Partizana
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Imali su u Humskoj strpljenje za crno-bijele iz poraza u poraz ove sezone i to uprkos dugačkom nizu katastrofalnih rezultata. Bez obzira na to što to strpljenje ipak ima najviše veze sa tim da je Saša Ilić na klupi, očigledno je da se krediti za ekipu troše.

(MONDO)

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Tagovi

FK Partizan FK Čukarički Superliga Srbije

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