Grobari poslali igrače Partizana u tunel: Neki su vraćeni nazad na teren

Navijači Partizana poslali su svoje fudbalere ka svlačionici, a rezervisti su morali nazad na teren, odlukom stručnog štaba da istrče "dionice".

Izvor: Dušan Ninković/MONDO/TV Arena sport/Screenshot

Navijači Partizana poslali su svoje igrače ka tunelu poslije poraza od Čukaričkog (0:2), u kojem su izabranici Saše Ilića ponovo razočarali sve u Humskoj. Ipak, nisu svi otišli u svlačionicu, jer je dio ekipe morao nazad na teren, da istrči "dionice". Bili su to rezervisti koje je Ilić uveo u igru u toku meča - Milan Aleksić, Idrisu Baba, Erik Kojzek, Mateja Milovanović i Ibrahim Zubairu.

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Gost sa Banovog brda pobijedio je 2:0 i golovima Milana Đokovića produbio krizu crno-bijelih, jer sada imaju čak sedam poraza u Superligi Srbije u samo 12 odigranih utakmica ove sezone. Ovako je izgledao "trening" odmah poslije Čukaričkog:

Trening igrača Partizana posle poraza Izvor: YouTube/TV Arena sport

Koliko je teška situacija u klubu govori i činjenica da je Ilić opet "zanijemio" poslije poraza, a i tabela pruža pravi uvod u dubinu krize crno-bijelih:







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