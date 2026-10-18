Trener Radničkog iz Kragujevca Feđa Dudić smatra da Vojvodina može da se bori za prvo mjesto u Superligi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine pobijedili su Radnički iz Kragujevca (2:0), a trener tima iz Šumadije ih je zbog toga silno nahvalio! Nakon utakmice u kojoj je poražen, Feđa Dudić je istakao da ovakva Vojvodina može da se bori za prvo mjesto u Superligi Srbije.

Velika ulaganja kluba tokom ljeta, pa pravi potez promocijom Marka Savića na mjesto šefa stručnog štaba i u Novi Sad su stigle šampionske ambicije. Dodatno će ih podgrijati Dudićeva izjava dok Vojvodina mašta o trci sa Zvezdom.

Vidi opis Feđa Dudić: "Vojvodina može da se bori za prvo mjesto" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Sigurno su ambicije Vojvodine najveće i mislim da sa ovom igrom, ovim rosterom i trenerom može da se bori za prvo mjesto", rekao je u Novom Sadu Feđa Dudić, a prenosi "Mozzart Sport".

Trener Radničkog iz Kragujevca analizirao je utakmicu koju je njegov tim izgubio. Vojvodina u ranoj fazi meča nije uspjela da postigne gol sa penala, zatim je ubrzo stekla prednost, a onda u finišu meča i potvrdila pobjedu.

"Zaslužena pobjeda Vojvodine, ali prvih 15 minuta prvog i početak drugog poluvremena odredili su tok utakmice. Mislim da smo generalno u ostatku meča bili ravnopravni, ako ne i bolji. Ponosni smo na to kako smo odigrali u Novom Sadu i natjerali Vojvodinu da se brani na 20-30 metara od gola", rekao je Dudić.

Stručnjak koji je već bilježio istorijske rezultate sa Radničkim nije nezadovoljan nakon odigranog meča. On smatra da je njegov tim prikazao dobru partiju, ali još nije na nivou Zvezde i Vojvodine.

"Cijelu sedmicu treniramo da branimo taj pas kod napadača, iz kojeg je Vojvodina dobila penal. Ostalo smo se dosta dobro branili. Poslije ove dvije utakmice protiv Zvezde i Vojvodine, u kojima smo primili pet golova, sigurno je da smo oko 100 minuta bili ravnopravni, ako ne i bolji. Ali takav je fudbal, obje te ekipe posjeduju izuzetan individualni kvalitet, pogotovo prema naprijed. Mi smo danas mnogo griješili u završnici i u igri jedan na jedan. Nažalost, fali nam Isa Ba, koji bi riješio neke od tih situacija, kao i Sise, koji je trebalo da bude bolji večeras. Nismo uputili nijedan šut ka golu iz deset kornera koje smo imali. Imamo za šta da se uhvatimo, ali to u ovom trenutku nije dovoljno da se ugroze Zvezda i Vojvodina. Vjerujemo da će biti dovoljno za nastavak prvenstva", zaključio je trener Kragujevčana.

Nakon 12 odigranih mečeva u sezoni Vojvodina ima tri boda manje od Crvene zvezde i jedan meč više od aktuelnog lidera Superlige i dugogodišnjeg šampiona. Crveno-bijeli će u nedjelju igrati protiv Mladosti iz Lučana.