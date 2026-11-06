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Zvezda dovela igrača: Luka Ilić se vratio na svoju Marakanu

Zvezda dovela igrača: Luka Ilić se vratio na svoju Marakanu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda predstavila novo pojačanje, prvo za zimski prelazni rok.

Luka Ilić potpisao za Crvenu zvezdu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda zvanično je potvrdila dolazak Luke Ilića, kome će ovo biti treći mandat u klubu. Ilić dolazi kao slobodan agent i trebalo bi u Zvezdi da zamijeni Mirka Ivanića, a kako je zvanično saopšteno ugovor je potpisao do 2028. godine, uz mogućnost da saradnja bude produžena na još jednu sezonu.

"Presrećan sam i mislim da je ovo velika čast. Nadam se da ću pružati što bolje partije u ovom periodu. Bila je laka odluka, čuo sam se sa upravom kluba, brzo smo se dogovorili i mislim da je to bila najbolja opcija", rekao je Luka Ilić.


Prema njegovim riječima, još nije stigao da razgovara sa Albertom Rijerom, ali se nada da će tu sve proteći u najboljem mogućem redu, pa se nada da će odmah vratiti velikim brojem golova, asistencija i titula: "Zvezda uvijek raste iz godine u godinu, tako da mislim da uvijek treba da teži najvišim ciljevima i potrudićemo se da to ostvarimo", dodao je Ilić.

Ko je Luka Ilić?

Luka Ilić, momak rođen 1999. godine, potiče iz sportske porodice iz Niša. Njegov otac Srđan bio je fudbaler i krilni igrač Radničkog iz Niša, majka Danijela profesionalna košarkašica, dok je njegov mlađi brat Ivan Ilić (25) takođe profesionalni fudbaler, igra za Leće i reprezentativac je Srbije.

Luka Ilić je fudbal počeo da trenira u lokalnoj niškoj akademiji "Filip Filipović" zajedno sa bratom Ivanom. Nakon toga prelazi u niški klub Real, gdje je proveo šest godina prije nego što je 2014. godine prešao u mlađe kategorije beogradske Crvene zvezde.

Za prvi tim Crvene zvezde nezvanično je debitovao u prijateljskom susretu sa Ludogorecom krajem 2015. godine, a prvi profesionalni ugovor potpisao je u februaru 2016. godine. Zvanični takmičarski debi zabilježio je 6. jula 2017. u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Florijane, dok je u Superligi Srbije debitovao u avgustu 2017. godine. U ljeto 2017. Luka i njegov brat Ivan potpisali su ugovor sa engleskim Mančester Sitijem, ali je Luka ostao na jednogodišnjoj pozajmici u Crvenoj zvezdi, sa kojom je u sezoni 2017/18. osvojio titulu prvaka Srbije.

Kao igrač Mančester Sitija, sezonu 2018/19. i 2019/20. proveo je na pozajmici u holandskom klubu NAC Breda. U oktobru 2020. otišao je na novu pozajmicu, ovog puta u Tvente, gdje je nastupao u Erediviziji do zime sezone 2021/22. U januaru 2022. prelazi u francuski klub Troa. Za sezonu 2022/23. proslijeđen je na pozajmicu u TSC iz Bačke Topole, gdje je bio jedan od ključnih igrača ekipe u istorijskom osvajanju drugog mjesta u Superligi Srbije i plasmanu u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, počevši od selekcije do 13 godina pa sve do mlade reprezentacije (U-21). Za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovao je 25. januara 2023. godine u prijateljskoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država u Los Anđelesu, gdje je postigao i svoj prvenac u pobjedi Srbije rezultatom 2:1.

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FK Crvena zvezda Luka Ilić

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