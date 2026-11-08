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Albert Rijera otvorio svesku u Novom Sadu: "Moram ovo da pročitam, važno je"

Albert Rijera otvorio svesku u Novom Sadu: "Moram ovo da pročitam, važno je"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Albert Rijera imao živopisnu konferenciju za medije poslije meča sa Vojvodinom i tvrdi da je njegova ekipa najbolja u Srbij ii da nema rivala.

Albert Rijera o pobjedi Crvene zvezde protiv Vojvodine Izvor: MONDO

Crvena zvezda je slavila u derbiju 15. kola Superlige pošto je tek u finišu uspjela da "slomi" otpor Vojvodine u Novom Sadu (1:0). Gledali smo vrlo izjednačenu utakmicu koja je mogla da ode i na jednu i na drugu stranu, a na kraju je šampion došao do sva tri boda na "Karađorđu" preko Mahmudua Bađa u 87. minutu.

"To kako igramo je bitnije od rezultata, tako da moramo da stvorimo dosta šansi. Otvorio sam svesku, vidite je ispred mene, imamo 11 bodova više i stvaramo 17,9 šansi po utakmici. Za mene je važno da igramo dobro. Danas smo imali 16 šansi. Poslije toga ćete stvarati šanse ili nećete. Danas smo pokazali ko je najbolji tim u Srbiji. Neki su imali dileme oko toga, sada smo to pokazali", rekao je Albert Rijera.

"Imali smo više šansi da pobijedimo. Govorim o činjenicama, provjerite, daću vam malo vremena za analizu, imaćete 15 dana. Imam drugi najbolji posao na svijetu, prvi je biti fudbaler. Provjerite gdje smo sada, a gdje smo bili kada sam došao u Zvezdu. Više od 60 odsto posjeda lopte imamo, 540 pasova po utakmici, 87 odsto tačnih dodavanja. Dajemo skoro 2,5 gola po meču...", rekao je Rijera i dodao: "Kad ovako igrate, dobijate utakmice. Bili su uplašeni igrači Vojvodine u prvom poluvremenu, a drugi su tim u Srbiji. To su činjenice. Bili smo mnogo bolji."

"Nemamo rivala u Srbiji"

Izvor: MONDO

"Vojvodina i Partizan? Spremam utakmice podjednako, nije fer da kažem koja mi je bila teža za pripremu. Hoću da pobijedim i kad igram sa djecom. Mislim da smo sami sebi najveći protivnici, ako igramo dobro – nemamo rivala u Srbiji", rekao je Rijera po završetku meča i konstatovao da je njegova ekipa bila znatno bolja.

Kazao je takođe da nije srećniji nego inače, a dodao je i da se u Srbiji "uvijek kritikuju treneri", tako da je na njemu da dođe do titule i to spriječi.

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Tagovi

FK Crvena zvezda FK Vojvodina Albert Rijera Superliga Srbije

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