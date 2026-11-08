Nenad Lalatović: "Ja sam doveo Aleksandra Kataija u Crvenu zvezdu"

Nenad Lalatović pričao je o Crvenoj zvezdi i otkrio da je zaslužan za dovođenje Aleksandra Kataija u ekipu.

Izvor: MN Press/Elmedin Hajrovic/ATAImages

Aleksandar Katai je u posljednje vrijeme u centru pažnje u Crvenoj zvezdi. Prvo zbog odluke trenera Alberta Rijere da ga suspenduje, pa onda i zbog crvenog kartona koji je dobio u Ligi konferencija. O učinku iskusnog fudbalera i igri je pričao Nenad Lalatović koji ističe da ga je upravo on doveo na Marakanu 2014. godine.

"Kataija sam ja doveo u Zvezdu, nije ga niko doveo u Zvezdu sem mene. Ja kada sam preporučio Kataija Terziću i Kokezi pitali su me 'Kakav Katai, ko je to?'", rekao je Lalatović u podkastu "Lake priče".

Tvrdi da je već tada vidio o kakvom igraču se radi i koliki kvalitet posjeduje.

"Rekao sam im da ga znam iz Novog Sada, da ga dovedu, da je preozbiljan igrač. Jedini igrač u ligi, kad je zdrav, koji može da napravi u to vrijeme, mada i dan-danas pravi razliku jedan na jedan, jedan na dva. Prođe te kao da te nema. Bilo je tako kako je bilo."

"Kad sam ga spremio, otišao sam"

Lalatović je vodio Crvenu zvezdu u sezoni 2014/15, poslije čega je otišao u Borac iz Čačka. Sa crveno-bijelima je zauzeo drugo mjesto, iza Partizana u toj sezoni.

"Katai je bio povrijeđen i dugo nije igrao. Došao je totalno nespreman. I ja taman kada sam ga spremio, otišao sam. Znate kako, igrača i trenera gledam po učinku, kada mi kažu dobar trener. Šta znači dobar trener, traje kao jogurt", zaključio je Lalatović.