Trener Rapida iz Beča Johanes Hof Torup dobio je neočekivano pitanje na konferenciji za medije.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

U austrijskim medijima se proteklih dana pronio glas kako bi Rapid iz Beča na zimu mogao da dovede napadača Crvene zvezde Marka Arnautovića. Iskusni as je pao drugi plan kod trenera Alberta Rijere, a iako je nedavno postigao dva gola u domaćem prvenstvu, na evropskoj sceni nije dobio šansu.

Trener Rapida Johanes Hof Torup je dobio neočekivano pitanje poslije ubjedljive pobjede nad Volfsbergerom od 6:0. Na pitanje da li bi Marko Arnautović mogao ponovo da bude tema razgovora u Rapidu tokom zime, Hof Torup je odgovorio: "Nemam apsolutno nikakvu predstavu. Fokusiran sam na igrače koji su ovdje, koji su mi na raspolaganju."

Vidi opis Austrijanci sele Arnautovića iz Zvezde: Trenera Rapida pitali da li dolazi Marko Bivši fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Dragović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: EPA/AMY KONTRAS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia/Ronny HARTMANN / AFP Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Šta kaže Rijera o Arnautoviću?

Pohvalio je Rijera Marka Arnautovića i njegov dobar učinak na meču protiv Jedinstva sa Uba (5:1), u kojem je legenda Austrije dao dva gola. Međutim, za evropski meč ga nije uvrstio u sastav.

"Naravno da me je obradovalo. Uvijek sam srećan kada igrači postižu golove, a posebno imam razumijevanja za one koji dobijaju manje minuta. Reći ću vam i zašto. Imam iskustvo kao igrač. Kada ste u startnoj postavi, ne morate čak ni da čujete dobro jutro od trenera, srećni ste jer igrate. Zato više pažnje posvećujem igračima koji imaju manju minutažu. Bio sam tokom igračke karijere u takvoj situaciji i znam koliko znači kada trener obrati pažnju i na tu grupu igrača. Često govorim da prvih 11 igrača trenutno igra, ali tokom osam, devet ili deset mjeseci takmičenja biće nam potrebni svi. Zato je važno da svi budu aktivni, zadovoljni i povezani sa ekipom. Zbog toga volim da provodim vrijeme sa igračima koji imaju manju minutažu. Arnautović je jedan od njih. Kada im se ukaže prilika da dobiju minute i oni to iskoriste na pravi način, veoma sam zadovoljan. To znači da su i dalje povezani sa ekipom i da su spremni da pomognu. To se odnosi na sve igrače", to je bilo posljednje što je rekao o najplaćenijem igraču u timu.