Aleksandar Mitrović posetio je U-17 reprezentaciju Srbije u Dohi, pružajući podršku mladim fudbalerima pred važnu utakmicu.

Izvor: FSS

Legendarni kapiten Srbije i idol generacija navijača reprezentacije Aleksandar Mitrović posjetio je U-17 reprezentaciju Srbije u njenoj svlačionici u Dohi. Emotivan susret dogodio se dan prije važne utakmice "orlića" i Japana u 2. kolu Svjetskog prvenstva (utorak, 14).

"Momci, došao sam da vas vidim i da vam poželim sreću", rekao je Mitrović koji je dočekan velikim aplauzom igrača i članova stručnog štaba.

"Postigli ste nešto što nije niko prije vas. Nešto veliko za vas i za našu zemlju. Niko od vas ovdje nije slučajno, zaslužujete da budete na najvećem takmičenju kao pojedinci i kao tim. Vi ste ono najbolje u vašem uzrastu što Srbija ima i vi ste naša budućnost. Mnogi od vas imaće velike, lijepe karijere, a ovo je tek početak. Bio sam u vašoj situaciji, najvažnije je da uživate i da se takmičite bez straha, sa vjerom u sebe i tim. Ovdje ste jer ste se žrtvovali, vi, vaše porodice, roditelji, svi koji su vjerovali u vas", rekao je nadahnuti Mitrović.

"Dres koji nosite, danas u ovom uzrastu, jednog dana kao A reprezentativci, je velika čast, privilegija. Nema većeg ponosa nego kad predstavljate svoj narod, kad vidite koju radost možete da mu donesete. Ne postoji veće zadovoljstvo. Stariji sam od vas mnogo, ali vjerujte mi na riječ da ćete najljepše trenutke u karijeri doživjeti u ovom dresu sa ovim grbom. Igraćete za razne klubove, ali zapamtite, ništa ljepše neće biti od radosti u dresu Srbije", odjekivale su riječi napadača Al-Rajana iz Katara.

"Bio sam u vašim kopačkama, najljepše i neću reći ružne, već samo, prolazne teške trenutke, doživio sam u tom dresu. Ništa ljepše i ništa čistije ne postoji nego kad predstavljate svoju državu. To se najbolje vidi kad poslije dobrih rezultata dođete u zemlju i vidite koliko sreće ste donijeli narodu. Kad sam igrao za U19 možda niko nije vjerovao u nas, ali postali smo prvaci Evrope. U tom trenutku to je bilo nešto nezamislivo. Poslije se jedna druga generacija popela stepenik više, postala prvak svijeta. Sve je dakle moguće. Vjerujte u sebe, svoj talenat, ne postoji granica, niste svjesni koliko možete. Želim vam da ostanete što duže u Kataru i da se još družimo", kazao je Mitrović pred selektorom Igorom Matićem, igračima i stručnim štabom.