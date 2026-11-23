Đoan Penjaroja je odlučio da ni na sljedećem meču u Evroligi ne koristi Luku Vildozu.

Izvor: MN PRESS

Luka Vildoza neće igrati ni na meču 14. kola Evrolige protiv Dubaija. Iskusni Argentinac ima probleme sa skočnim zglobom, propustio je posljednja dva meča i propustiće i sljedeći. Informaciju je prenio "Mocart sport".

Nije bilo Vildoze protiv Zadra u ABA ligi kada je odmarao, zatim je iako je osjećao probleme odigrao 15 minuta protiv Valensije u Beogradu, a potom ga nije bilo u pobjedama nad Bešiktašom u Evroligi i Dubaijem u ABA ligi.

Vidi opis Partizan desetkovan: Još jedan bek propušta Dubai, Penjaroja neće ništa da rizikuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Navodno je već protiv Baskonije, kada je odigrao 26 minuta, osjetio bol i sada stručni štab ne želi ništa da rizikuje. Moraće ostali da iskoče i preuzmu veću ulogu dok se povreda ne sanira i dok se ne oporavi Argentinac.

To je samo jedan dodatni problem Đoana Penjaroje koji tokom skoro cijele sezone ne može da računa na Dereka Vilisa, a nema ni Itana Tompsona i Lamara Stivensa u meču sa Dubaijem u Evroligi.

Ko će igrati?

Bez Luke Vildoze prva opcija na pleju će svakako biti Karlik Džouns, a pomagaće mu Alesandro Pajola i Kajl Olman. Minute bez Stivensa, Tompsona i Džounsa dobiće Antonio Rivs, Arijan Lakić, oporavljeni kapiten Vanja Marinković, ali možda i Mario Nakić koji je pohvaljen poslije meča u ABA ligi.