Crvena zvezda gostuje Asvelu u petom kolu Evrolige, nakon dvije uzastopne pobjede i uz priliku da dodatno napreduje na tabeli.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde počeli su novu sezonu Evrolige sa dva uzastopna poraza, ali su onda taj niz prekinuli sa dvije pobjede i sada imaju veoma dobar položaj na tabeli. Nakon četiri runde, a pred duplo kolo u kojem će igrati protiv Francuza, crveno-bijeli su 6. tim u Evroligi. Pobjeda na gostovanju Asvelu (utorak, 20.00) mogla bi dodatno da ih pogura ka vrhu.

Jasno je da neće biti lako - francuski predstavnik ima isti skor (2-2), a oba poraza nanijeli su mu jedini timovi koji imaju maksimalan učinak, Panatinaikos i Valensija. Takođe, Crvena zvezda će imati problema i sa skokom, jer i ovaj meč propuštaju Džonatan Motli i Ebuka Izundu.

Vidi opis Crvena zvezda nije kakvu Ibon Navaro hoće, ali je šesta u Evroligi: Pred Asvel ima samo jedan problem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Već je Ibon Navaro pomenuo da Crvena zvezda aktivno traži rješenje, da su gleda ka tržištu i potencijalnim opcijama za reket, ali kako novi igrač nije stigao do sada... Sve ukazuje da će navijači Zvezde ponovo gledati tandem Dejan Davidovac - Semi Odželej na centarskim pozicijama. I ako je suditi po prethodnih nekoliko mečeva, niko nema ništa protiv toga.

Dejan Davidovac je u najavi meča istakao da bi Zvezda mogla da ima problem sa ofanzivnim skokom, ali bi sa druge strane mogla da ima i prednosti. Navaro je već objašnjavao da igranje bez klasične petice nije njegova želja već je na to prinuđen, ali su inteligencija Davidovca i energija Odželeja uspijevali da mu daju dovoljno u prethodnom periodu. Naravno - i u prethodnim sezonama, a navijači to ne zaboravljaju.

Sada će Crvena zvezda ponovo morati da "živi" od dominacije Dejana Davidovca i Semija Odželeja - ili njihovog "izvlačenja" iz reketa, barem dok se u igračkom kadru na koji Ibon Navaro računa ne pojavi neko novo lice. To bi mogao da bude Filip Petrušev koji nema preveliku ulogu u ekipi Dubaija, gdje ga je Ćavi Paskval ostavio na klupi tokom čitavog meča protiv crveno-bijelih u prethodnom kolu Evrolige.

Već na meču protiv Pariza, u drugoj utakmici ovog duplog kola, mogli bismo na terenu da vidimo Ebuku Izundua. Tada će se lakše disati u crveno-bijelom timu, ali do tada treba preživjeti gostovanje Asvelu. Svakako, Zvezda ima šanse da savlada francuskog predstavnika na gostovanju i napravi krupan korak ka vrhu tabele u Evroligi. Kockice još nisu složene kako bi Ibon Navaro volio, ali okršaji protiv dva francuska tima mogli bi da budu idealna prilika i za to.

Bonus video:

Pogledajte 00:16 Ibon Navaro uči srpski dok stavlja bubice na treningu Zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)