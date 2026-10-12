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Đoan Penjaroja: "Znam da navijači podržavaju Željka i da me ne mrze, svestan sam ko dolazi"

Đoan Penjaroja: "Znam da navijači podržavaju Željka i da me ne mrze, svestan sam ko dolazi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Đoan Penjaroja oglasio se pred meč sa Panatinaikosom i svestan je šta čeka Partizan i kakav će doček imati Željko Obradović.

Đoan Penjaroja najavio utakmicu Partizan Panatinaikos Izvor: MN PRESS

Partizan čeka lidera Evrolige, igraće protiv Panatinaikosa u utorak u Beogradskoj areni (20.30) i to će ujedno biti i prvi meč za Željka Obradovića od odlaska iz Humske. Svjestan je i Đoan Penjaroja da će biti dosta emotivno u srpskoj pristonici.

"Prije svega je najvažnija utakmica, teška je u ovom momentu. Panatinaikos je uništavao protivnike u svim mečevima do sada. Skoro sve mečeve su završavali u prvoj četvrtini, imaju zvijezde na terenu i sjajne rezultate. Znam da će biti posebna utakmica jer se vraćaju neki veoma važni igrači u Arenu. Posebno jedna osoba koja je veoma važna u Srbiji dolazi u Beograd. Nemam sumnju da će naši navijači da im pruže doček, ali isto tako nemam sumnju ni da će da podržavaju naš tim", počeo je Penjaroja.

Zna da se sprema doček za Željka Obradovića.

"Razumijem da naši navijači podržavaju Željka i to nije situacija da mrze drugog trenera, odnosno mene u ovom slučaju. Zadovoljan sam našim navijačima, jer podržavaju naš tim. Razumijem i da će sutra da pokažu veliku podršku Željku, ali kada utakmica počne nemam sumnju da će da podržavaju Partizan."

Upitan je i da li će zbog povratka Željka da bude još emotivnije.

"Možda, ali je za mene svaka utakmica u Areni veoma emotivna."

Šta je sa povredama?

Potvrdio je Španac da Lamar Stivens da konkuriše za mjesto u timu i da neće igrati Derik Vilis i Vanja Marinković.

"Jedini igrači koji neće igrati su Derik Vilis i Vanja Marinković, ostalih 13 su u konkurenciji."

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Tagovi

KK Partizan KK Panatinaikos Đoan Penjaroja Evroliga

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