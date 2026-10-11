Željko Obradović ističe da meč protiv Partizana nije važan za njega, već za ekipu. Pripreme su ključne za uspjeh Panatinaikosa, naglasio je on.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Trener Panatinaikosa Željko Obradović (66) oglasio se o predstojećem gostovanju Partizanu, koje posmatra jedino kroz prizmu rezultata.

"Za mene lično, predstojeća utakmica protiv Partizana nije važna, važna je zbog ekipe. Zato ćemo se potruditi da se pripremimo na najbolji mogući način", kazao je najtrofejniji trener Evrope.

Sigurno će navijači Partizana emotivno dočekati Željka Obradovića prvi put od njegovog burnog odlaska iz kluba prošle jeseni, a kada sudije podbace loptu, počeće meč dva tima u veoma dobroj formi.

Partizan je ove sedmice na gostovanju Real Madridu doživeo prvi poraz u Evroligi posle sjajnog početka i ima skor 3-1, a Panatinaikos je na učinku 4-0 poslije dominantnog trijumfa protiv Fenerbahčea ove sedmice.

"Žocov" tim dominantan i u Grčkoj

Vidi opis "Što se mene tiče, meč protiv Partizana nije važan": Željku Obradoviću je drugo bitnije pred Arenu Željko Obradović pozdravlja Grobare u Areni. Njegovim povratkom u Partizan, košarkaška euforija u Srbiji dostigla je vrhunac. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/PETE ANDREOU Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Screenshot/Instagram/dpg7000 Br. slika: 4 4 / 4

Uoči gostovanja crno-bijelima, Panatinaikos je bez problema pobijedio u grčkom prvenstvu na subotnjem gostovanju Promiteasu u Patri (84:59), uz 12 poena Najdžel Hejs-Dejvida i Silvana Fransiska, 11 Dimitrisa Moraitisa i po 10 poena Nikosa Rogavopulosa i Dinosa Mitoglua...

"Igrali smo ozbiljno veći dio meča. U odbrani smo bili na potrebnom nivou, u napadu ne baš toliko, ali u svakom slučaju - čestitam momcima na još jednoj pobjedi", rekao je Obradović poslije utakmice.

"Da svi mislimo isto, to je cilj"

"Prije svega, pobijedili smo zahvaljujući našoj dobroj odbrani. Mučili smo se u napadu zbog zone, jer nismo dovoljno dobro dodavali loptu u nekim trenucima meča. Naši igrači imaju ogromno iskustvo i shvataju košarku. Jedini problem je što nemamo vremena da treniramo. Moramo da nađemo način da dodatno radimo"

"Sve dolazi lako kada imate sjajne, pametne igrače. Slažem se da se momci veoma bore i da rade jako dobro. Nije moguće postići da svi budu na 100 odsto i ne želim da ulazim u poređenja sa prošlom sezonom. Tu smo da radimo naporno i svi u timu me podržavaju u tome. To je ključ za sve nas, da radimo zajedno. Cilj nam je da svi mislimo na isti način", kazao je Obradović.

PAO u grčkom prvenstvu ima skor 2-0, u Evroligi 4-0 i taj perfektni skor "zelenih" biće na testu u Beogradskoj areni u utorak.