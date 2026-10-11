logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dino Rađa "skinuo kapu" zbog Željka Obradovića: Na Mundijalu prijateljstva ukazao čast legendi

Dino Rađa "skinuo kapu" zbog Željka Obradovića: Na Mundijalu prijateljstva ukazao čast legendi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Prilikom predstavljanja kniige o Željku Obradoviću, nekadašnji hrvatski košarkaš "skinuo kapu" u čast legendarnog srpskog trenera.

Dino Rađa skinuo kapu Željku Obradoviću Izvor: MONDO/MN Press

Na 5. Mundijalu prijateljstva održana je promocija knjige Žoc autora Nikole Novakovića i Branimira Smilića, a osim autora o knjizi je govorio i legendarni košarkaš Partizana Vladimir Dragutinović. Iz publike su se pitanjima uključile i brojne regionalne košarkaške veličine, a o Željku su govorili i Stojko Vranković i Dino Rađa.

Život i karijera najtrofejnijeg evropskog trenera svih vremena privlače pažnju javnosti i nakon njegovog povratka na klupu Panatinaikosa, sa kojim želi da osvoji svoju 10. evropsku titulu. Nekadašnji košarkaš Partizana Vladimir Dragutinović vjeruje da je to moguće već u ovoj sezoni.

Pogledajte

00:22
Vlada Dragutinović: Željko uzima desetu titulu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Bivši košarkaš Stojko Vranković prisjetio se igračkih dana Željka Obradovića, sa kojim je bio cimer tokom Olimpijskih igara u Seulu 1988. godine. Već tada se vidjelo da će Obradović biti veliki trener, što je kasnije potvrdio kroz rad na klupi Partizana i brojnih drugih evropskih timova.

Pogledajte

01:00
Stojko Vranković o Željku Obradoviću
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Za kraj, o Željku Obradoviću govorio je i Dino Rađa koji je simbolično "skinuo kapu" u čast najvećeg evropskog trenera svih vremena. To je bio jasan pokazatelj šta misli o čovjeku koji je sa pet različitih klubova osvojio čak devet evropskih titula.

Pogledajte

00:46
Dino Rađa o Željku Obradoviću
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dino Rađa Željko Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC