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Rađa o Jokiću i Dončiću, pa se prisjetio Jugoslavije: "Te stvari su nebitne"

Rađa o Jokiću i Dončiću, pa se prisjetio Jugoslavije: "Te stvari su nebitne"

Autori Nikola Lalović Autori Tijana Jevtić
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Na 5. Mundijalu prijateljstva, Dino Rađa se prisjetio zlatne generacije jugoslovenskih košarkaša i njihovih uspjeha - ono najvažnije i dalje ne umire, a to su prijateljstva

Dino Rađa o Jokiću i Dončiću i zlatnoj generaciji Jugoslavije Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

U Ulcinju se održava 5. Mundijal prijateljstva, a to je ujedno bila i prilika da se legende okupe na jednom mjestu. Jedan od gostiju bio je i bivši košarkaš Bostona Dino Rađa, koji je govorio o bivšim igračkim danima, trenutnom uspehu igrača, ali i zlatnoj jugoslovenskoj generaciji kojoj vjerovatno ne bi bilo kraja da nije došlo do raspada tadašnje zemlje.

"Jutros, u cik zore, oko 10 kad sam se probudio", započeo je Rađa šalom obraćanje. Uslijedio je aplauz, a onda je hrvatska legenda nastavila:

"Ove su ljudi koje nisam vidio dugi niz godina, tu su neki sa kojima se čujem, ali se rijetko viđamo. Recimo, Džedu (Dževad Alihodžić) nisam vidio 30 godina, ali kao da smo se vidjeli juče. Neki ljudi koji su tu, velikani u različitim sportovima, moj stariji brat Stojko (Vranković), kojim cijeli život dijelim i one dobre i, nažalost, one loše emocije. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje", rekao je Rađa.

"Te stvari su nebitne"

Jugoslavija je posljednju medalju osvojila 29. juna 1991. u Rimu. Bilo je to evropsko zlato za SFR Jugoslaviju, a u timu su tad bili i klinci - Toni Kukoč (22), Vlade Divac (23), Dino Rađa (24), Aleksandar Đorđević (23), Arijan Komazec (21), Predrag Danilović (21), Zoran Savić (25), Zoran Sretenović (26), Zoran Jovanović (26), Žarko Paspalj (25). Izuzetno mlad tim koji je na sceni mogao da dominira još narednih 10 godina, ali...

"Te stvari su nebitne, bitne su ove ljudske", naglasio je Rađa i potom dodao:

"To su neke stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Ono što iza svega toga ostaje, to su ta prijateljstva koja žive i dan-danas", naglasio je.

"Jednostavnije je kad gledaš na televiziji"

Generacije igrača dolaze i prolaze, ali oni sa prostora Jugoslavije neprestano dominiraju. Nekad je na terenu bio Dražen Petrović, a danas svijet priča o Nikoli Jokiću i Luki Dončiću. Da li je njima lakše, da li bi se stariji igrači uklopili u današnji ritam košarke? Sve su to pitanja za razmišljanje...

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04:15
Dino Rađa na Mundijalu prijateljstva
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Teško je upoređivati imena i generacije. Danas postoje stvari koje mi nismo imali, stil igre je drugačiji. Svaki od nas misli da bi bio najbolji da je fizički sposoban, ali mislim da je nezahvalno upoređivati različita vremena i različite generacije", rekao je.

Nikola Jokić pravi čuda na terenu, sve izgleda lako, ali lako je osuđivati i hvaliti kad stojiš kraj malog ekrana. "Jednostavnije je kad gledaš na televiziji, a drugo je kad izađeš na teren", zaključio je Rađa i nasmijao sve na 5. Mundijalu prijateljstva.

Tagovi

Dino Rađa Nikola Jokić

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