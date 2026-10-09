"Ako treba pomoć, tu sam": Šaras napravio šalu sa Obradovićem, kupio mu specijalni poklon

Jasikevičijus i Obradović održali su zanimljive konferencije za medije.

Izvor: BasketNews/printscreen

Košarkaši Panatinaikosa ubjedljivo su nadigrali Fenerbahče sa 92:74, u četvrtom kolu Evrolige, a u prvom planu su bili nekadašnji učitelj i učenik, Željko Obradović i Šarunas Jasikevičijus.

Njih dvojica su zajedno ispisali istoriju u atinskim "zelenim", ali već godinama su na suprotnim stranama. Najtrofejniji evropski trener i njegov nasljednik na konferenciji za medije govorili su o svom specifičnom odnosu.

Litvanac se našalio na račun srpskog stručnjaka i ponudio mu pomoć u odabiru kravate, dok je Željko prihvatio ovu njegovu prozivku i obećao da će mu se odužiti.

"Vrijeme je da kupi kravatu, ako nema vremena, ja ću se pobrinuti za to. Rekao sam mu: 'Ako ti treba pomoć oko kupovine kravate, pomoći ću ti.' Pa sam mu pomogao", rekao je Litvanac na konferenciji za medije.

Uslijedio je odgovor Obradovića, koji nema često šaljive momente na konferencijama za medije:

"Imamo veoma specijalan odnos. Volim tog momka. Našalio se sa mnom. Ovo je vjerovatno prvi put u životu da ne nosim kravatu i on mi je kupio, jednu lijepu zelenu kravatu. To je Šarunas. Smisliću neki poklon da mu se odužim kada odem u Istanbul".

Odnos Obradovića i Jasikevičijusa

Šarunas Jasikevičijus je igrao "pod palicom" Željka Obradovića u dva navrata. U periodu od 2007. do 2010, a potom i u sezoni 2011/12. Litvanac često ističe da je on njegov glavni trenerski mentor i da je bilo zadovoljstvo biti njegov igrač i učenik. Sa druge strane, srpski stručnjak ima veliko poštovanje prema svemu što je Šaras uspio da postigne praktično na startu trenerske karijere.

Poslije meča u Atini, na zajedničkoj večeri se okupio nekadašnji šampionski tim Panatinaikosa - Obradović, Jasikevičijus, Batist i Dijamantadis, a sve je ovjekovečeno fotografijom.

️ Sarunas Jasikevicius, maçtan önce Obradovic'e kravat hediye ettiğini açıkladı:"Artık bir kravat edinme vakti gelmişti. Bu yüzden ona bir tane aldım.Dünden beri aklımdaydı. Zeljko'ya yardıma ihtiyacı olursa kravat seçimi konusunda kendisine yardım edeceğimi de söyledim." — Hızlı Hücum (@hizlihucum)October 8, 2026

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