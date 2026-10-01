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Obradović urlao i hvatao igrača za glavu: Ovo je pravi razlog njegovog "pomračenja"

Obradović urlao i hvatao igrača za glavu: Ovo je pravi razlog njegovog "pomračenja"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Trener Panatinaikosa Željko Obradović pobjesnio je na startu utakmice pritiv Asvela.

Željko obradović pobjesnio na Mancukasa Izvor: Euroleague / screenshot

Košarkaši Panatinaikosa upisali su ubjedljivu pobjedu protiv Asvela u drugom kolu Evrolige, a srpski trener Željko Obradović je "eksplodirao" poslije samo pet minuta igre. Prvi na tapetu je bio Lefteris Mancukas, koji je potom završio kao drugi najefikasniji na meču, odmah poslije Silvana Franciska.

Kamere su zabilježile kako Obradović viče na Grka i u jednom momentu ga hvata za glavu, kako bi ga motivisao da ubuduće ne pravi takve propuste. Mancukas je oklijevao da šutne tri poena i izgubio loptu, što je žestoko razbjesnilo Obradovića.

 Trener Panatinaikosa je poslije utakmice pohvalno govorio o mladom igraču od kojeg dosta očekuje, iako prošle sezone nije imao zapaženu ulogu.

"Ne znam sta se desilo sa njim prošle godine, došao sam ovdje sa njim i shvatio sam da je igrač koji je proveo mnogo vremena u sali trenirajući, igra sa mnogo energije. Kao sto kažete, moj posao je da popravim neke stvari tokom utakmice. On je u takvom momentumu da je pokazao šta sve ima u sebi, i u odbrani i u napadu."

Panatinaikos u problemu

Iako su startovali sa dvije pobjede u Evroligi, povrede im i dalje prave velike probleme.

"Imamo puno igrača van tima, sedmoricu. Situacija je takva da imamo samo jedanaest igrača, a to nije normalno za uslove Evrolige. Igrači uzimaju svoje programe na osnovu medicinskih saveta, lekari rade svoj posao i vidjećemo koliko će vremena trebati da se vrate", rekao je Obradović i dodao:

"Neće biti lako, sa ovim brojem utakmica nemate vremena da trenirate. Sutra nije trening, malo razgovora, šuteva, da shvatimo kako da igramo protiv Makabija. Imaćemo samo dva normalna treninga. Ali u ovom slučaju govorimo o igračima koji imaju puno iskustva i oni će naći način da se vrate što prije u tim", zaključio je Željko Obradović.

Tagovi

Željko Obradović KK Panatinaikos

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